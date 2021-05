El festival Inund'Art enceta aquest cap de setmana la 16a edició en una edició clarament marcada per la pandèmia pels projectes que presenten els artistes. De fet, una de les creacions més espectaculars és un recorregut sensitiu pensat per a persones que estan aïllades per la covid-19 i que podran sortir a passeig a través d'una videotrucada. Aquesta és una de les 34 propostes artístiques que es podran veure a partir d'aquest divendres 28 de maig i fins el diumenge 13 de juny. Aquest any el festival es farà durant tres setmanes, mentre que abans la programació es concentrava en un sol cap de setmana. També augmenten els espais expositius i els organitzadors mantenen la seva aposta pels recorreguts sensitius.