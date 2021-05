El gegant del comerç electrònic Amazon ha anunciat aquest dimecres la compra de l'estudi de cinema Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) per 8.450 milions de dòlars, la segona major adquisició de la seva història, després de diversos dies d'especulació.

En un comunicat conjunt, les dues companyies han destacat que Amazon "ajudarà a preservar el llegat i catàleg de pel·lícules" de l'estudi de Hollywood, que compta amb un arxiu de continguts amb 4.000 títols que es remunten als anys 20 del segle passat.

"El valor financer real després d'aquest acord és el tresor amagat de propietat intel·lectual en el gran catàleg que planegem reimaginar i desenvolupar juntament amb el talentós equip de MGM", ha dit a la nota Mike Hopkins, el vicepresident sènior de Prime Vídeo i Amazon Studios.

Les empreses van considerar que la trajectòria centenària de MGM "complementa el treball d'Amazon Studios, que s'ha centrat principalment a produir programes de televisió" i que fent aquest pas confirma les seves ambicions d'expandir-se en el sector de l'entreteniment.

L'operació, subjecta a la llum verda dels reguladors, coincideix amb recents moviments de concentració en aquest mercat després d'anunciar-se la setmana passada la fusió de WarnerMedia -propietat de AT&T- i Discovery, que crearà un nou competidor per a les líders del "streaming".

Kevin Ulrich, el president de la junta directiva de MGM, que portava diversos mesos en cerca de comprador, ha destcat en la nota la "increïble transformació" de l'estudi i va agrair als treballadors el seu esforç per a poder aconseguir aquest "dia històric".

"Estic molt orgullós que el Lleó de MGM, que ha evocat durant molt de temps a l'època daurada de Hollywood, continuï la seva reeixida història i que la idea nascuda de la creació dels Artistes Units perduri com els fundadors van pensar originalment, dirigida pel talent i la seva visió", va agregar.

El catàleg de MGM abasta cinema, incloent-hi la franquícia "James Bond" i clàssics com "Gone with the Wind", però també 17.000 sèries de televisió, amb èxits recents com "The Handmaid's Tali", "Fargo" o "Vikings", i col·lectivament ha guanyat 180 premis Oscar i 100 Emmys.

"A través d'aquesta adquisició, Amazon empoderaria a MGM a continuar fent el que millor saben: explicar grans històries", ha assenyalat el gegant del comerç electrònic, que s'anota la seva segona major transacció després de la compra dels supermercats Whole Foods el 2017, per 13.700 milions.

Després de confirmar-se la notícia, les accions d'Amazon a penes van notar canvis a Wall Street en les operacions abans de l'obertura, cotitzant amb un avanç del 0,47%.