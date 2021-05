La consellera sortint de Cultura, Àngels Ponsa, es va mostrar confiada que la seva successora, Natàlia Garriga, farà bona feina al capdavant del departament perquè «estima la cultura», una característica «clau», i va celebrar que conegui el sector.

Així mateix, lamentava ahir en declaracions a Catalunya Ràdio que en els darrers cinc anys la conselleria hagi canviat sis vegades de titular i va advertir que això crea «inestabilitat» al sector. «No van bé tants canvis, però som persones que coneixem el sector i de seguida ho encamines. Facilitem el relleu», va garantir. Alhora, va defensar que l’assignació del 2% dels pressupostos al sector és un dels reptes que queden encarrilats i creu que serà una realitat els propers quatre anys.

Un perfil de gestió

La nova consellera de Cultura, Natàlia Garriga (1969), arriba al departament en plena recta final de la pandèmia de la covid-19. Això fa que hagi d’entomar, només aterri, la recuperació d’un sector especialment tocat després de mesos de restriccions, tancaments dels escenaris i reduccions de públic en els espectacles i esdeveniments culturals. Garriga, que és una dona de partit i pertany a la direcció d’ERC, ha treballat molt a prop del president, Pere Aragonès, i els republicans la consideren molt propera a ell. Fa anys que està implicada en política i ha ostentat diferents càrrecs tècnics a l’administració, però l’únic amb connotacions culturals és la gerència de l’Institut Català de les Empreses Culturals entre els anys 2007 i 2016.

Els republicans recuperen amb Natàlia Garriga el control d’aquest departament després de molts anys. La nova consellera ha estat fins ara la directora de Serveis de Vicepresidència de la Generalitat, àrea liderada fins fa poc per Aragonès, i a més continua sent secretària nacional de Política Cultural i Educació dins la direcció d’Esquerra Republicana. Amb el seu nom, el partit opta per un perfil de gestió, tècnic, allunyat de les cares conegudes, però que els seus companys asseguren que coneix bé el sector que liderarà.

La nova consellera és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en funció directiva a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i va estudiar finances per a directius a ESADE.