El Festival de Jazz de Figueres torna després del parèntesi de l'any passat provocat per la pandèmia. Del 16 al 18 de juliol, la plaça Josep Pla, La Cate i l'Auditori dels Caputxins s'ompliran de música de la mà de noms com New Orleans Gospel Quartet, la cantant i pianista Kelly Green i el seu trio, el pianista Ignasi Terraza i Drop Collective. També hi haurà un homenatge a Amadeu Casas, amb la col·laboració de Joan Pau Cumellas i de Quico Pi de la Serra convidats per la filla del músic, la guitarrista i cantant Erxart Casas.

L'esdeveniment arriba a la seva 27a edició coincidint amb els 50 anys d'història dels impulsors del festival, les Joventuts Musicals de Figueres. Les entrades ja s'han posat a la venda a través del web de l'entitat.