Amb un compromís ferm amb «la cultura» i els creadors artístics i programadors, la 16a edició del Festival Inund’Art arriba aquest divendres a Girona amb 34 propostes artístiques que s’estendran fins al 13 de juny i en més espais de la ciutat. Concretament, el festival s’emplaça a localitzacions com el Centre Cultural La Mercè, el Bòlit Centre d’Art Contemporani, el Museu d’Història de Girona, la Casa de Cultura o la Fundació Valvi, i no es durà a terme cap projecte al carrer.

La directora artística del festival, Raquel Morón, va detallar ahir en la roda de premsa de presentació que hi ha «un compromís molt clar de reforçar el món artísitc» i, per fer-ho, l’Inund’Art segueix apostant pels recorreguts sensitius. Es tracta d’un nou corrent artístic que va començar a implementar la mostra ara fa uns anys, i aquest any programa cinc recorreguts.

Un d’aquests és el que Francesc Serra ha ideat per a persones que estan aïllades. Es diu Sortim a passeig i consisteix en un passeig virtual a través d’una videotrucada i un altre dispositiu creat per l’artista que ha de permetre recordar les sortides a l’exterior. Serra actualment està treballant amb una creació en una residència de gent gran, un dels col·lectius més afectats per la pandèmia. A partir d’aquest cap de setmana, però, obrirà aquest recorregut «a persones aïllades per la covid-19 i també gent amb problemes de mobilitat».

L’Inund’Art d’enguany també proposa un relat itinerant en què els espectadors hauran de descarregar-se un àudio al telèfon mòbil i escoltar un relat que s’anirà desenvolupant a la vegada que els dona indicacions de carrers per on passar de la ciutat. Morón va avançar que es tracta d’una experiència per «dignificar la vida i la mort» i que també tindrà una vinculació amb la pandèmia.

Paral·lelament, el festival proposarà enguany un recorregut reservat per a dues persones en què, aquells que s’inscriguin, rebran el punt de trobada poc abans de començar. A través d’aquest recorregut sensitiu s’explorarà un itinerari de forma «molt romàntica i poètica».

Però els organitzadors també plantegen iniciatives similars per al públic familiar. Una mostra és el que hi haurà al refugi antiaeri, obert a sis persones i que és part d’un treball de final de màster.

Un espai híbrid

La directora artística de la mostra va destacar la importància dels recorreguts sensitius com un «espai híbrid» en què «l’espectador es converteix en viatger». A més, Raquel Morón va insistir que «l’obra no tindria sentit sense el públic», perquè acaba interaccionant amb el muntatge a través de diferents vies. Per tal d’explorar amb profunditat en aquest nou corrent artístic, l’Inund’Art ha organitzat una formació per al 12 de juny centrada en aquest tipus de muntatges. Anirà a càrrec de Gabriel Hernández, director adjunt de la companyia Teatro de los Sentidos. L’objectiu d’aquesta formació és explorar el recorregut d’aquest tipus de muntatges i també convertir-se en «un punt de trobada entre artistes».

A banda dels recorreguts sensitius, la mostra ha programat dues propostes artístiques en col·laboració amb alumnes de secundària. L’artista local Denys Blacker ha elaborat una instal·lació amb els alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’institut Jaume Vicenç Vives de Girona, i Sira Aymerich i Raquel Viñuales han creat una performance amb els alumnes de 4t d’ESO de l’institut de Celrà.