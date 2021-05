La Cantada d'Havaneres dona el tret oficiós a la temporada d'estiu. L'any passat, però, la covid-19 va obligar a suspendre-la, per la impossibilitat de controlar l'aforament al nucli de Calella i garantir que es complissin les distàncies de seguretat. Ara, aquella 54a edició es farà el dissabte 3 de juliol.

La platja del Port Bo es convertirà, com sempre, en un auditori. Però en comptes dels 1.500 espectadors que s'hi podien asseure, ara aquest aforament es veurà reduït a la meitat. Des del consistori han explicat que, d'entrada, hi haurà un aforament del 50% però que més endavant estudiaran si s'amplia. Això sí, les cançons marineres i de taverna hi tornaran a sonar a partir de les deu de la nit. El grup degà de la Cantada, Port Bo, pujarà a l'escenari acompanyat de la Cobla Els Montgrins.

També hi actuaran Els Cremats, Peix Fregit i Ultramar. L'organització ja alerta, però, que arran de la situació epidemiològica no s'instal·laran pantalles gegants a les platges (des d'on milers de persones seguien la cantada) ni tampoc se celebrarà el mercat d'artesans. A més, de moment, no se sap si es podran fer els concerts de prop, que omplen les tavernes de Calella després de la cantada. "Estan pendents de confirmar", indica l'organització.