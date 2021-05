Temporada Alta inaugurarà aquesta tardor la 30a edició del festival amb l'espectacle 'L'oncle Vània', d'Anton Txékhov i dirigit per Oskaras Koršunova. Es tracta d'una coproducció del festival amb el Teatre Lliure i estarà interpretat per Ivan Benet, Raquel Ferri, Anna Güell, Julio Manrique, Lluís Marco, Carme Sansa i Júlia Truyol. El director del certamen, Salvador Sunyer, ha recordat que aquest espectacle "segueix la línia" dels últims anys del festival per apostar que "els artistes de fora i els d'aquí treballin junts". Koršunova ha destacat que amb aquest muntatge busca "veure el reflex" d'ell mateix i també "del món". En la 30a edició del Temporada Alta hi haurà 24 espectacles de producció pròpia i coproduccions.