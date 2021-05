Girona acollirà demà la 6a edició del Rap de Girona Fest amb dues actuacions musicals en directe i una taula rodona sobre inclusió social.

Després que l’any passat la jornada es traslladés a l’streaming a causa de la pandèmia, enguany la cita recupera la presencialitat i se celebrarà a La Marfà. El festival se centrarà en la lluita de la cultura hip-hop en defensa de la igualtat individual, independentment del gènere, origen o cultura.

La jornada arrencarà amb la taula rodona «Hip-hop i consciència crítica», dinamitzada pel Moviment Afrobanyolí Social, a partir d’on es parlarà de la lluita de l’entitat per a generar espais de llibertat d’expressió. Després s’han programat dues actuacions musicals de la mà de l’artista saltenc Yezir Boy, que oferirà un concert a ritme d’afrobeat i drill, i el músic banyolí Baba Flow, amb un rap reivindicatiu i un missatge per la lluita per la pau.