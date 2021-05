L’últim Festivalot, el de 2019, havia acabat amb un concert improvisat d’Els Amics de les Arts en plena Devesa, fora de programa, i convocat a última hora, i per sorpresa, a través de les xarxes socials. Ahir, en l’inici de la recuperació postpandèmia, ells mateixos van ser els encarregats de donar el tret de sortida a una nova edició «que val per dos», segons Joan Enric Barceló, recordant que la de l’any passat no es va poder celebrar. Davant d’un públic entregat, que havia exhaurit les entrades de feia dies (l’aforament de l’Auditori segueix restringit per les mesures contra la covid-19), Els Amics de les Arts, que també són els organitzadors de la mostra, van desgranar la majoria dels seus grans èxits. No vam saber tornar va ser el tret de sortida d’un concert trepidant de 80 minuts on no van faltar els clàssics L’home que treballa fent de gos, Louisiana o els camps de cotó, 4-3-3 i Jean-Luc, ni aproximacions a cançons més noves com El meu cos o El seu gran hit, que per a l’ocasió, va canviar la tonada habitual per un hem vingut a robar-vos les «pomes» per comptes de «dones».

El Festivalot 2021 no compta per motius sanitaris amb l’escenari de concerts gratuïts que s’instal·lava a la Devesa i concentra tots els recitals a l’Auditori. A pesar de les limitacions que encara hi ha el grup va convidar el públic «a celebrar la vida i la cultura» a través dels concerts que han organitzat en aquesta edició. En total n’hi ha nou, entre el seu d’ahir i els d’avui i demà, alguns d’ells amb artistes que fan doblet. Els Pets, per exemple, actuen aquest matí en dues sessions, igual com farà Suu a la tarda al mateix escenari de l’Auditori. També es podrà veure l’espectacle El lleó vergonyós, d’El Pot Petit. Demà serà el torn de Doctor Prats, Cesk Freixas i Xiula.

Aquesta edició del Festivalot, la sisena des que va nèixer el 2014, s’ha revelat com una de les més esperades per al públic, que de seguida va exhaurir les entrades de la majoria d’espectacles (se’n van posar a la venda unes 5.000). Ahir el concert d’Els Amics de les Arts va tornar a reunir un públic molt variat, amb moltes famílies amb nens petits que potser vivien per primera vegada un concert, però també seguidors del grup que no es van voler perdre l’ocasió de retrobar-lo després d’un darrer any amb la cultura restringida. Com canten Els Amics, «les coses gaudim-les mentre encara podem».