El festival de música per a públic familiar de Girona, el Festivalot, ha tancat la seva una nova edició amb totes les entrades venudes, tot i que no va ser fins dimarts passat que la venda es va estirar fins el 70% de l'aforament, ja que fins aleshores era de la meitat de la capacitat de les sales. Un èxit de públic que els Amics de les Arts, organitzadors del Festivalot, agraeixen tant als espectadors com als diferents grups que han passat per l'Auditori de Girona aquest cap de setmana. El membre dels Amics de les Arts, Dani Alegret explica que ara el que esperen és poder fer una edició "al 100%" de cara a l'any que ve. "La veritat és que dins del que ens han permès fer, tot ha anat molt bé. Estem molt agraïts", assenyala Alegret.