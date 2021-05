No s’han repetit les xifres d’edicions anteriors perquè era literalment impossible, sense la zona de concerts exteriors de la Devesa, però els números d’aquest Festivalot es poden considerar igualment excepcionals. El públic familiar tenia ganes de música i festa i això s’ha traduït en més de 6.000 persones desfilant des de divendres per l’Auditori de Girona, en algun dels 9 concerts programats més l’espectacle d’El Pot Petit, i un 95% de les localitats a la venda despatxades. Els Amics de les Arts, organitzadors d’una mostra que va néixer el 2015 de manera molt més modesta, no van perdre l’ocasió d’agrair al públic el suport abans que Xiula tanqués ahir a la tarda el Festivalot amb un divertit espectacle de grans èxits, a votació popular del públic.

L’última jornada va ser vibrant. Es va iniciar amb un doble concert de Doctor Prats, que repetien al Festivalot després de debutar-hi el 2019 i que ja sembla que hi tenen la mà trencada, en això del públic familiar. A banda de les cançons més conegudes, com Caminem lluny, Tu fas, Les nits no moren mai o Les teves pigues, el grup va tocar en directe Massa bé, un senzill llençat fa tot just un parell de setmanes. L’altre plat fort del matí era Cesk Freixas, que va presentar el seu darrer àlbum Memòria combinat amb cançons de sempre. La cloenda es va fer a la tarda amb Xiula. El grup barceloní va omplir la sala Montsalvatge de l’Auditori fent un repàs a la seva discografia que va tenir la col·laboració sorpresa de Beth.

El Festivalot ha esdevingut un festival familiar de referència a Catalunya. Des de la seva primera edició l’any 2015, pel festival de música en família de Girona ja hi han passat grups com Els Catarres, Joan Miquel Oliver, Mishima, Gossos, Sanjosex, El Pot Petit, Joan Colomo, La Tresca i la Verdesca, El Petit de Cal Eril, Beth o The New Raemon. Després d’haver hagut de cancel·lar l’edició de l’any 2020 per la pandèmia, el Festivalot ha reivindicat de nou el seu gran poder de convocatòria exhaurint el 95% de les entrades posades a la venda.

Inicialment es podia comptar amb un 50% de l’aforament, i una setmana abans de l’inici del Festivalot es va ampliar la normativa al 70% segons el Procicat, fet que va permetre que s’alliberessin algunes localitats d’última hora. No s’ha pogut habilitar l’escenari exterior per a concerts gratuïts per evitar aglomeracions, però tot i així les actuacions de pagament a l’interior de l’Auditori, seguint totes les normes de seguretat, han estat un èxit. Els Amics de les Arts van ser els encarregats d’obrir divendres la mostra, que també va comptar dissabte amb les actuacions d’Els Pets, Suu i de l’espectacle El lleó vergonyós d’El Pot Petit. Per l’any que ve el somni és recuperar del tot la normalitat i fer un Festivalot encara més gros.