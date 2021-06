Després de l’anulació de l’any passat per la pandèmia, la 17a edició del Festival de la Veu Aphònica torna a la capital del Pla de l’Estany del 24 al 27 de juny.

Aquesta edició seguirà fidel a l’idiosincràcia de l’Aphònica des dels seus inicis el 2004 on la veu és la protagonista i fil conductor del festival amb propostes de la cançó d’autor, el beatbox o el jazz. Pel que fa al cartell, el festival continua apostant per artistes singulars, inèdits i d’actualitat amb noms com ara Albert Pla, Nacho Vegas, Joan Colomo, Reggae per Xics, David Caraben, Enric Casasses, Berywam, o els locals Cor de Teatre entre d’altres. La programació també donarà veu a artistes menys coneguts com ara San Salvador, Marala o Tara Elena. Segons Francesc Viladiu, director artístic de l’Aphònica, «volem desmarcar-nos de tota mena de programacions de festivals clons d’estiu o d’altres encoberts en festes majors».

L’Aphònica tindrà 20 escenaris repartits per tota la ciutat amb l’objectiu de mostrar el patrimoni del municipi i fer un festival de proximitat. La Muralla, el Club Natació Banyoles, el Monestir de Sant Esteve, el teatre i l’auditori municipal, seran els principals llocs on es faran els concerts. Aquest any, per mesures de seguretat per la pandèmia, no es podran fer els singulars concerts íntims a la barca Tirona.

La programació comptarà amb tres presentacions oficials amb el duet Tarta Elena que presentaran el seu nou treball Fiat Lux, el sextet d’Espolla La Ludwig Band presentarà el seu segon disc La Mateixa Sort i finalment Cor de Teatre i Vespres d’Arnadí estrenaran l’òpera Dido & Ennes amb direcció musical de Dani Espasa.

Enguany hi haurà dues actuacions amb el segell del Mercat de Música Viva de Vic que ha escollit l’Aphònica com a festival de referència a les comarques gironines. Reggae per Xics i La Ludwing Band actuaran a l’auditori i a La Muralla respectivament, amb l’enregistrament dels espectacles que posteriorment es projectaran al Mercat de Música Viva de Vic durant mes de setembre.

El Festival Aphònica tindrà un total de 19 espectacles i 14 activitats paral·leles de les quals el 67% seran activitats gratuïtes. Pel que fa a les de pagament, tindran un preu que va dels 6 als 20 euros. Tots els espectacles es faran amb el públic assegut per seguir la normativa en matèria sanitària i les entrades es poden aconseguir a partir de les 10 del matí d’avui.

Des dels seus inicis el festival ha treballat per a oferir en cada edició una imatge gràfica molt treballada. Coincidint amb l’arribada de l’estiu, els gelats són l’element que l’estudi gràfic Enserio ha proposat per aquest any. Amb la voluntat de donar suport al sector de la restauració, l’organització ha impulsat la creació de tres gelats reals de gustos diferents, que han estat elaborats per la Golafreria Artesanal Jenaret i es podran trobar en una quinzena d’establiments de la comarca. Dos-cents d’aquests gelats porten premi al pal de fusta i que poden ser entrades pel festival o productes de marxandatge del propi festival o de l’Oficina de Turisme de Banyoles.