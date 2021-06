El 21 de juny, Dia Internacional de la Música, Girona celebrarà la 22a edició del Viu21Música.

La jornada, que pretén reivindicar els valors culturals, educatius i socials de la pràctica musical, comptarà amb 170 artistes i 11 concerts en quatre escenaris de la ciutat, que acolliran actuacions protagonitzades per formacions vinculades a escoles i projectes formatius gironins. Els espais seran la Casa de Cultura, la plaça dels Jurats, la terrassa del Sunset Jazz Club i el Museu d’Història de Girona.

El pati de la Casa de Cultura serà l’espai dedicat a les formacions corals i comptarà amb les actuacions del Cor Jove Sol de Solfa, el Cor Preludi i el Cor de Cambra del Conservatori de Música. Per la seva banda, la plaça dels Jurats acollirà les formacions orquestrals amb les actuacions de la Girona Banda Band, La Moderna Big Band i La Moderna Drumline. A la terrassa del Sunset Jazz Club tindran lloc les actuacions de diferents combos vinculats a escoles de música com l’Aula de Jazz i Música Moderna del Conservatori de Girona, l’escola Espai Jazz, l’Escola Municipal de Música de Sant Feliu de Guíxols o l’Escola Municipal de Música de Maçanet de la Selva, i amb una cloenda a càrrec de la Sunset Amateur Band. També hi haurà un concert del musicòleg i intèrpret Antoni Madueño al Museu d’Història de Girona.

La jornada també proposarà, el 17 de juny, una taula rodona a La Marfà, que comptarà amb la participació de l’Associació ConArte Internacional, l’Escola Municipal de Música de Girona, l’Associació La Fada Clau, Girona Artelier SCCL, el Black Music Big Band i la Casa de la Música del Gironès.