Marc Grijalvo presenta avui a les set de la tarda a la Llibreria 22 Mirmanda i el Tapís de la Creació.

Es tracta d’una novel·la d’aventures amb una mirada de novel·la històrica. I és que l’autor ha volgut situar l’acció en un escenari «especialment clau per a la història de Catalunya». La croada contra el regne d’Aragó, liderada per Felip III, es desplaça pels escenaris on adquireixen especial rellevància els valors més reivindicats pels joves protagonistes, posant el focus en l’amistat, la lleialtat i l’esperit de superació.

«Vaig pensar que era un moment històric molt interessant perquè ens ajuda a conèixer més el territori on vivim amb una obra de primera magnitud com el Tapís de la Creació», assegura Grijalvo, a partir d’on assenyala que es tracta d’una «obra magna espectacular però poc explotada en el món literari».

L’autor sosté que un dels objectius de la novel·la és que, després de llegir-la, els joves s’interessin pels personatges històrics o s’acostin a la Catedral de Girona «per a tenir el plaer de contemplar aquesta obra magnífica».