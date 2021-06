La Fundació Vila Casas sintetitza l'eclecticisme de l'escultura contemporània a Can Mario de Palafrugell (Baix Empordà). L'entitat hi exposa les 40 obres finalistes al Premi d'Escultura que convoca, que aquest any ha arribat a rebre la xifra rècord de 401 propostes. Un "èxit" que, com diu el director d'art de la Vila Casas, ha arribat "a sorprendre" la mateixa fundació. "Artistes sèniors i joves ens ensenyen com l'escultura és diversa, rica, heterogènia i innovadora", subratlla Susanna, que compara la mostra de Palafrugell amb aquella que el 1986 va reunir les avantguardes escultòriques –en aquest cas, del segle XX- al Pompidou de París. En paral·lel, la programació d'estiu a Can Mario també reivindica el llegat del badaloní Joan Pedragosa.