Arriba a les llibreries Girona, 1939: porta de l’exili. Escrits del final de la Guerra Civil de Joaquim Nadal, editat per L'Avenç. Després d’anys recopil·lant documents sobre la Guerra Civil a Girona, l’historiador Joaquim Nadal ofereix en aquest volum una antologia de textos sobre la Girona en temps de guerra a través del testimoni d’escriptors, polítics, periodistes i militars.

Noms com Josep Pous i Pagès, Xavier Benguerel, Antoni Rovira i Virgili, Álvaro de Orriols, Tomàs Roig, Francesc Trabal, Rafael Tasis, Carles Pi Sunyer, Josep M. Poblet, Alexandre Deulofeu, Teresa Pàmies, Agustí Centelles, Carles Riba, Clementina Arderiu, Manuel Azaña, Ignacio Yarza, Enric Mirambell o Max Aub ofereixen una mirada històrica, però sobretot de dimensió social i civil. A través de fórmules plurals, des de dietaris privats a reportatges periodístics, narren el seu pas per la ciutat de Girona, que en molts casos va ser d’entre un i tres dies.

«Són textos farcits d'emoció patriòtica, de vibració emocional, expressada sota diverses formes literàries; hi traspua l’elevació dels sentiments i dels ideals i la més estricta quotidianitat marcada per la constatació de les penúries i les mancances més elementals», explica l’autor.

L’arribada de refugiats, els restaurants socials, els refugis per a passar la nit, des de les Voltes al Teatre Municipal, l’amuntegament de gent, les cues per a caminar cap a la frontera o les baralles per a pujar sobre un camió conviuen amb les descripcions d’una ciutat monumental i històrica. «És una visió d’un moment convuls d’una ciutat que durant tota la Guerra, excepte quan va ser bombardejada, estava lluny del front i en aquell moment és envaïda per tota la gent que fuig de Barcelona», sosté Nadal. Els textos s’acompanyen d’una introducció de l’autor, on detalla les circumstàncies que els van portar a Girona.

Girona, 1939: porta de l’exili. Escrits del final de la Guerra Civil es presentarà l’11 de juny a les set de la tarda a la Llibreria 22.