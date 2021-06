La 9a edició del Festival Internacional del Terracotta Museu ha programat les actuacions de Núria Graham, Joan Colomo, Pol Batlle & Rita Payés, Paul Fuster i Miquel Serra, que se sumaran a Sam Berridge, Vàlius, Pau Piripau i l’habitual DJ Diego Armando.

«La que serà la novena edició del festival combina propostes emergents amb d’altres més consolidades», va assenyalar ahir el codirector del certamen bisbalenc, Badreix Tarragó.

Miquel Serra i Paul Fuster donaran el tret de sortida a l’edició d’enguany. El 7 de juliol, el músic mallorquí arribarà al festival per a presentar Cançons de Joan Serra, a més del seu llibre de contes, Pendent que arribin els conqueridors. Per la seva banda, Fuster actuarà acompanyat de la seva banda original.

El 14 de juliol serà el torn de Pol Batlle & Rita Payés i Pau Piripau, que presentarà el seu primer àlbum en solitari. El 21 de juliol pujarà a l’escenari Núria Graham per a presentar el seu últim treball, Marjorie. Per la seva banda, Sam Berridge presentarà el seu àlbum debut. El 28 de juliol, Joan Colomo, el duet de cançó punk vàlius, format per Gerard Segura i Pol Serrahima, i DJ Diego Armando, l’alter ego del bisbalenc Xavier Riembau, tancaran l’edició del festival.

Un trasllat consolidat

Es tracta de la programació «més ambiciosa» del certamen musical, que se celebrarà els dimecres de juliol. D’aquesta manera, el cicle de concerts bisbalenc consolida el seu trasllat als exteriors del Terracotta Museu.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, Carles Puig, va celebrar que la proposta consolidi el trasllat de l’edició d’estiu al Terracotta Museu, a partir d’on va assegurar que «l’espai és ideal i magnífic per a acollir tot tipus d’activitats culturals». D’altra banda, l’alcalde del municipi, Enric Marquès, va posar en valor l’aposta cultural de l’Ajuntament. «La podem fer gràcies a la bona resposta de la gent de la Bisbal d’Empordà», va destacar, i va afirmar que «continuem treballant perquè el municipi segueixi destacant en el panorama cultural de les comarques gironines».