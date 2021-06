Després de la llarga aturada obligada per la pandèmia, Cala Vento han reprès la gira del seu darrer disc, el celebrat Balanceo (2019). Després de passar la setmana passada per diversos punts de l’Estat, el duo empordanès format per Joan Delgado i Aleix Turón arriben demà al vespre l’Auditori de Girona per presentar La Comunidad, un espectacle que comptarà damunt l’escenari amb la complicitat dels col·lectius gironins Papaya Jam (percussió llatinoamericana), Projecte Montsalvatge (cant coral i instruments) i Gospelians de Girona (cor gòspel). El concert forma part dels actes de celebració del 15è aniversari de l’Auditori.

La Comunidad -una coproducció de Montgrí, La Marfà i l’Auditori de Girona- va sorgir com a idea fa més d’un any quan la Marfà va proposar al duo empordanès crear un espectacle que involucrés a diverses formacions gironines. «Se’ns va acudir fer alguna cosa amb la gent del barri de Santa Eugènia i a partir d’aquí vam seleccionar unes quantes associacions musicals» explica Joan Delgado (bateria i veu). «Vam entendre que el paper de la Marfà com a fàbrica de creació musical molt arrelada al barri de Santa Eugènia i a la ciutat en general, era una gran oportunitat per plantejar un espectacle amb col·lectius amateurs, amb gent que no està acostumada a pujar a un escenari com el de l’Auditori de Girona» afegeix el guitarrista i vocalista Aleix Turón.

No obstant això, quan el projecte ja estava fent els seus primers passos, la pandèmia ho va aturar tot. Tot i això, «mai vam tirar la tovallola. La primera idea era crear un espectacle de zero, amb temes nous, però per diverses causes, finalment només fem temes de Balanceo» explica Turón.

Sobre el títol de l’espectacle -que és també un dels títols del seu últim disc- el guitarrista explica que abans de posar fil a l’agulla, van voler parlar amb les associacions implicades per veure quina química hi havia. «El resultat és que hem encertat de ple perquè tothom està encantat amb la idea. Al final una comunitat és un grup de persones que s’uneixen per fer una cosa que a tots els agrada, posant el bé comú per davant del bé individual».

El duo creu que aquesta nova proposta agradarà tant als seus fans com al públic en general. «Qui hagi entès el concepte entendrà que al final es tracta de valorar el procés. Crec que la gent que vindrà ja sap que és un bolo diferent de Cala Vento. I que la gent ho agrairà molt», explica Delgado.