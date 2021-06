Després de la suspensió de l’edició de 2020 com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, el Festival de Canes ha presentat avui la seva edició d’enguany, que serà presencial però amb estrictes protocols sanitaris i de seguretat. La 74a edició del festival més important del món es farà excepcionalment al juliol -entre els dies 6 i 17- coincidint amb la millora de la situació a Europa, tot i que molts elements del certamen estaran condicionats pels efectes de la pandèmia.

En la roda de premsa celebrada aquest matí a París, el president del Festival, Pierre Lescure, i el Delegat General, Thierry Frémaux, han fet oficial la selecció de films que competiran per la preuada Palma d’Or i han explicat els protocols que el certamen adoptarà per aquesta atípica edició. Entre d’altres mesures, els periodistes, els membres dels equips tècnics i artístics, el personal del mateix festival i qualsevol persona que vulgui accedir al Palais de Festivals, haurà d’acreditar la pauta completa amb alguna dels vacunes aprovades per l’Agència Europea del Medicament. En cas que no s’estigui vacunat, caldrà fer-se un test PCR o d’antígens cada 48h mentre duri el Festival. Els protocols també inclouen l’ús permanent de mascareta i la neteja de les sales entre sessions, tot i que els responsables del festival confien que l’ocupació de les sales pugui ser del 100%, segons la previsió que actualment té el govern francès.

Canes serà el primer gran festival que es celebra després de la pandèmia, que ha obligat a la cancelació aquest 2021 de certàmens importants com Sundance o Berlin. I per això, la selecció oficial que ha fet pública Thierry Fremaux inclou més títols del que és habitual, amb 24 pel·lícules que compertiran per Palma d’Or, a més d’un bon grapat de films fora de competició o en sessions especials. Destaca el predomini del cinema europeu, amb més de la meitat dels títols a competició (13), i amb només tres guanyadors previs del Festival: Nanni Moretti, Jacques Audiard i Apichatpong Weeresethakul. Tot i la forta presència de pel·lícules europees, el comitè de selecció no ha triat cap producció espanyola, ni a la secció competitiva ni a cap de les altres seccions del certamen.

Entre els aspirants als principals guardons del certamen destaquen “The french disptach”, darrer treball del nord-americà Wes Anderson, “Benedetta”, de l’holandès Paul Verhoeven, “Tout s’est bien passé”, de François Ozon, “A hero”, del dues vegades guanyador de l’Oscar, l’iranià Asghar Farhadi, o “Tre piani”, el retorn de l’italià Nanni Moretti, que s’afegeixen a “Annette”, el film inaugural dirigit per Leos Carax i protagonitzat per Adam Driver i Marion Cotillard.

De la secció competitiva destaca la reduïda presència femenina, amb només quatre títols dirigits per dones. I també la discreta presència del cinema nord-americà. A banda de Wes Anderson, competiran per la Palma d’Or el veterà Sean Penn, amb “Flag day” i Sean Baker, amb el seu esperat nou film després de “The Florida project”. Fora de competició hi haurà “Stillwater”, el nou film de Tom McCarthy protagonitzat per Matt Damon, i dos documentals: el de Todd Haynes sobre la Velvet Underground i el d’Oliver Stone sobre l’assassinat de J.F. Kennedy.

Tot i que s’havia rumorejat que Canes podia acollir l’estrena del nou film que Jane Campion -guanyadora el 1993 amb “El piano”- ha rodat per Netflix, el festival continua vetant qualsevol pel·lícula produïda o amb participació de les plataformes. Tampoc hi haurà “The tragedy of Macbeth” de Joel Coen, comprada per Amazon. Una de les grans estrelles de Canes 2021 serà l’actriu nord-americana Jodie Foster, que ahir es va anunciar que rebria la Palma d’Or honorífica per tota la seva carrera.