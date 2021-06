Jorge Drexler, Manel i Judit Nedderman són alguns dels artistes destacats que actuaran a la primera edició del 'Vallviva, Festival dels sentits', certamen que se celebrarà el 15 i 16 de juliol a la finca Les Brides, a la Vall d'en Bas (Garrotxa). L'esdeveniment, que comptarà també amb la gastronomia del restaurant Les Cols, no té afany de lucre i cedirà tots els beneficis a la Fundació A. Bosch per finançar la nova àrea d'hospitalització d'oncologia i hematologia pediàtriques de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Koko Jean & The Tonics o Massa seran altres dels artistes que actuaran al festival, que tindrà quatre escenaris dins del recinte. També hi haurà fusió de cant coral i teatre amb Cor de Teatre.

Els organitzadors destaquen altres plats del programa, com ara el pianista Joan Pau Chaves, The Hanfris Quartet, Alba i Santi Careta Trio o Manzau, entre altres. A banda, subratllen que la proposta vol esdevenir un "producte cultural i lúdic de qualitat, proper i amable per a tothom que es vulgui deixar seduir per la bona música" i per un espai "envoltat de part del patrimoni natural més significatiu de Catalunya".El festival cedirà els beneficis de la primera edició a la Fundació A. Bosch de la firma alimentària Neol, per ajudar a finançar la transformació de l'espai d'Oncologia Pediàtrica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. La fundació, dedicada principalment a la investigació del càncer infantil, col·labora amb les fundacions Aladina i Small en el projecte www.realidadmejorada.org.