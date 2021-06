Viatjar i descobrir el món és un dret adquirit després de més d'any i mig d'aturada en les nostres vides.

No es tracta només de reactivar l'economia i que els restauradors puguin respirar, és el moment de descobrir les delicioses rutes rurals per Espanya, de visitar els Paradors, de surfejar les Canàries i les Balears, de descobrir paisatges vitivinícoles a les Castelles, de tastar delícies sota l'ombra de les buguenvíl·lees i d’acostar-se a la nostra increïble història, a la nostra arquitectura i a totes les meravelles singulars que fan que Espanya sigui el lloc de referència del turisme mundial. No és hora d’#escaparnoscerca?

Aquest segon número de la revista Escápate Cerca, de 148 pàgines, que s’entregarà aquest diumenge juntament amb el seu exemplar en paper de manera gratuïta, no és només una revista aspiracional, és una aposta real per destins avalats per ser patrimoni artístic i cultural de la humanitat.

El motor de la nostra economia acaba d’arrencar i les previsions són molt prometedores: s'esperen al voltant de 10 milions de visitants al nostre país i es preveu que l'economia creixi un 6,5%. Per això, Escápate Cerca és una proposta per animar els lectors a viatjar i a gaudir amb confiança i il·lusió. Amb totes les prevencions perquè siguin unes vacances segures i saludables, però sense renunciar a viure-les plenament.

Aquest segon número d’Escápate Cerca ofereix multitud d'idees que poden ser de gran utilitat a l'hora de decidir i programar aquestes merescudes vacances d'estiu.