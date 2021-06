El sommelier Josep Roca va donar ahir el tret de sortida a la programació especial del 15è aniversari de l’Auditori Palau de Congressos de Girona amb una conferència inaugural sota el títol «La música del vi». La reflexió sobre el vincle entre el vi i la música a càrrec del sommelier del Celler de Can Roca va donar inici a les activitats commemoratives, que s’allargaran fins aquest diumenge.

El vestíbul de l’Auditori va acollir, també ahir, una instal·lació audiovisual dedicada a la ciutat de Girona i al Palau de Congressos com a destinació d’esdeveniments. L’acte inaugural va culminar amb l’actuació del pianista croat Ivo Pogorelich, que va interpretar un programa dedicat íntegrament a Chopin.

Reprendran el fil de les activitats commemoratives el duet empordanès Cala Vento, format per Joan Delgado i Aleix Turón, que pujaran aquest vespre a l’escenari de l’Auditori de Girona per a presentar La Comunidad. L’espectacle, coproduït per Montgrí, La Marfà i l’Auditori de Girona, també comptarà amb la complicitat dels col·lectius gironins Papaya Jam, Projecte Montsalvatge i Gospelians.

El plat fort arribarà al cap de setmana amb el doble concert de Love of Lesbian. Després de l’experiment del Palau Sant Jordi, la banda barcelonina aterrarà a l’equipament cultural per a presentar en primícia a les comarques gironines les cançons del seu nou disc, V.E.H.N (Viaje Épico Hacia la Nada). Ho faran en una doble actuació, demà i diumenge.

La incògnita dels drons

Al llarg de les properes setmanes es podria anunciar la nova data de l’espectacle de música i drons, a càrrec del pianista menorquí Marco Mezquida i el Cor Geriona, que havia de tancar els actes commemoratius. L’espectacle «Concert per a piano i drons» es va suspendre temporalment el 18 de maig per motius tècnics aliens a l’equipament, tot i que l’Auditori va confirmar la seva voluntat de reprogramar-lo.

Els actes de celebració, que s’emmarquen en les noves línies estratègiques i es plantegen en clau de futur, busquen també materialitzar l’esperit d’alguns dels reptes que l’equipament es proposa en els pròxims anys.