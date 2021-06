La novena edició dels premis del recurs educatiu «Llegeix, càmera i... acció!», organitzats pel Museu del Cinema i les Biblioteques de Girona, ja té guanyadors. La iniciativa s’ha pogut realitzar malgrat les dificultats d’aquest any, on hi han participat més de dos-cents alumnes de 2n i 4t d’ESO dels instituts Ermessenda i Jaume Vicens Vives de la ciutat de Girona.

L’Ajuntament de Girona ha lliurat aquesta setmana els guardons, en un acte que s’ha celebrat en línia. En aquesta edició, el Premi al Millor Booktràiler ha estat per la peça sobre Frankenstein de Mary Shelley, realitzada per les estudiants de l’institut Ermessenda Jeanette Garcia, Maria González, Bianca Pitulice, Judit Romero i Ariadna Sidera. El segon premi, a la Millor Producció, ha estat per un altre grup d’alumnes de l’institut Ermessenda pel seu treball sobre el llibre Diumenge al matí al peu del salze de Dolors Garcia Cornellà. Finalment, el tercer premi, a la Millor Realització, ha estat per al booktràiler basat en Noel et Busca d’Àngel Burgas, realitzat per un grup d’alumnes de l’institut Jaume Vicens Vives. A banda dels tres guardons, també es van lliurar mencions especials a la Millor Adaptació, Millor Càmera, Millor Muntatge i Millor Direcció Artística.

Un projecte de llarga durada

Des del mes de setembre, l’alumnat participant ha treballat per a produir els tràilers dels llibres, dels quals el mateixos centres n’han seleccionat els millors, que són els que han participat al concurs final. Degut a les restriccions imposades per la pandèmia, la gala de lliurament de premis no s’ha pogut celebrar als cinemes Ocine de Girona com és habitual. No obstant, els participants han pogut seguir l’acte per streaming des de les respectives aules.

El vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, va assegurar que «des de l’Ajuntament volem fer un agraïment als equips de Biblioteques i del Museu del Cinema, així com al professorat i, sobretot, als pràcticament 200 joves per la seva participació en la iniciativa i els volem felicitar pel gran nivell de tots els treballs». A més, va voler animar als joves a «seguir descobrint el plaer de la lectura i la infinitat de recursos que permet l’audiovisual, i a continuar gaudint del plaer de llegir Història, d’explicar històries, i de saber-les transmetre».

Descobrir les etapes

El recurs educatiu «Llegeix, càmera i... acció!» està impulsat pels serveis educatius del Museu del Cinema i de Biblioteques de Girona, amb la col·laboració dels cinemes Ocine. La proposta educativa vol potenciar el plaer per la lectura per part dels joves, convidant-los a viure les diferents etapes d’una producció audiovisual, des de la preproducció a la difusió, passant per la producció i la postproducció. Això, gràcies a la lectura prèvia d’un llibre escollit pels mateixos alumnes. De fet, la tria del llibre és el punt d’inici d’aquest projecte anual que se centra en l’elaboració d’aquest audiovisual que acaba amb la seva presentació i difusió pública. Els booktràilers guanyadors es poden visualitzar al canal de Youtube del Museu del Cinema.