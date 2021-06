En el marc de la programació del XVI Festival Inund’Art, la Casa de Cultura de Girona acollirà, des d’avui i fins al 26 de juny, una exposició col·lectiva d’arts visuals que comptarà amb la participació de deu joves artistes locals.

Un any més, la mostra reforça el seu compromís de projecte transversal, comunitari i educatiu. Per aquest motiu s’exposaran a la primera i segona planta del centre cultural els projectes dels instituts Santiago Sobrequés i Jaume Vicens Vives, així com de l’Escola Municipal d’Art i l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot.