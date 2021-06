El pati de la Casa de Cultura de Girona s'ha obert al públic per escoltar un assaig d'El Messies de Handel, que ha dut a terme l'Associació Messies Participatiu. Desenes de persones s'han acostat a escoltar peces corals com el reconegut 'Hallellujah', interpretades per una seixantena de cantaires de les comarques de Girona, dirigits per Martí Ferrer i amb l'acompanyament al piano de Claudio Suzin.

Una iniciativa gratuïta i que s'ha fet coincidint amb el dia de l'associacionisme cultural, però que també ha volgut destacar la feina de l'Associació el Messies Participatiu i dels seus socis. L'activitat ha durat dues hores i ha servit per escoltar peces que es podran escoltar de nou el proper 23 de desembre a l'Auditori.