El Festival D’Primavera de la Sala 11 arriba a la recta final de la seva primera edició, que s’acomiadarà dilluns 7 de juny.

El cantant cubà Mixael Cabrera pujarà aquest vespre a l’escenari de la Sala 11 dels Cinemes Albèniz Plaça de Girona per a presentar el seu darrer treball, Lo mejor de mí. El disc, que inclou vuit temes, es va gestar en plena pandèmia, i s’ha gravat entre L’Havana i Ciutat de Mèxic.

Per la seva banda, la companyia Petit Circ de Butxaca actuarà demà a les dotze del migdia amb l’espectacle de circ infantil Xaxipiruli show!. A les set de la tarda serà el torn de Sandra Cooper & Robin Banerjee, que oferiran un concert-tribut a la cantant britànica Amy Winehouse.

El Festival D’Primavera s’acomiadarà dilluns amb l’espectacle Orgasmes, una comèdia representada per Roger Pera i Sam Sánchez i batejada com «la comèdia més romàntica». Dirigida per Oscar Contreras, l’obra reflexiona sobre les diferències entre homes i dones, així com també sobre la convivència en parella, remuntant-se des de l’època d’Adam i Eva fins l’actualitat.

El certamen, creat pel promotor cultural Joan Planas, va engegar la seva programació el 9 d’abril. En total, el festival gironí haurà programat una trentena d’espectacles.