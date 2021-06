L'artista de Barcelona Stella Rahola ha guanyat el Premi d'Escultura de la Fundació Vila Casas. Ho ha fet amb l'obra CO(NH2)2(sèrie) i s'ha imposat a l'artista de Vilanova i la Geltrú Anna III que ha quedat en segon lloc, amb la proposta 'Desaparèixer cap endins'. L'obra de Rahola presenta una safata emmirallada que conté un conjunt de peces tubulars, de vidre transparent que se sostenen sobre un mantell sintètic de cristalls. El premi està dotat amb 15.000 euros i la possibilitat de fer una exposició monogràfica al Museu Can Framis de Barcelona. Per la seva banda, la proposta d'Anna III passarà a formar part del fons de la fundació. Aquestes dues han estat les obres premiades, en una edició marcada pel rècord de propostes, 401.

L'obra guanyadora es composa d'elements de vidre similars als que es fan servir per a la producció de components de laboratori de química. L'escultura, que fa un metre i mig d'alçada i llargada, per 65 centímetres d'ample, convida a qüestionar-se temes com la producció i el coneixement del treball manual, però també sobre la reutilització i la vida útil dels objectes.

A més, la barreja que suposa la fragilitat del vidre amb el material reactiu que sol contenir pretén reforçar la idea de "desastre", com si es tractés d'una "catàstrofe ecològica, com a conseqüència de la relació de diverses cultures amb la natura".

'Desaparèixer cap endins', en canvi, mostra un vestit blanc i senzill que penja d'un xerrac antic, com els que es feien servir per serrar. L'obra d'Anna III és pretén trencar amb els límits socials i personals. Una reflexió sobre la vulnerabilitat i la pèrdua; un salt cap a un nou horitzó on deixar enrere el passat és imprescindible per seguir avançant, per obrir nous imaginaris i formes d'existir.

Exposició al Museu de Can Mario de Palafrugell

Les dues obres premiades s'exposen al Museu de Can Mario, juntament amb 38 peces més que van quedar finalistes al Premi d'Escultura. Un guardó que aquest any ha arribat a rebre la xifra rècord de 401 propostes. Un èxit que fins i tot ha sorprès la mateixa fundació, tal i com assenyala el director d'art de la Vila Casas, Àlex Susanna.

Una quantitat d'obres rebuda que, destaca Susanna, demostra l'atractiu renovat per l'escultura, perquè s'ha doblat el nombre de les que es van presentar l'any amb més propostes fins ara. Susanna admet que la pandèmia pot haver influït en aquesta "eclosió", però també creu que l'explicació va molt més enllà de la covid-19. "L'èxit de la convocatòria revela com el llenguatge escultòric es torna a impulsar després d'estar anys en hores baixes", afirma.

Reivindicar el llegat de Pedragosa

En paral·lel, la proposta expositiva d'estiu a Can Mario inclou dues mostres temporals més. "A més d'estimular la creativitat, un altre objectiu de la fundació és posar en valor aquells artistes i trajectòries que han quedat desateses", concreta el director d'art.

I aquest 2021, aprofitant la donació que ha rebut de la seva vídua, la Vila Casas reivindica el llegat del dissenyador gràfic i escultor Joan Pedragosa (Badalona, 1930 – Barcelona, 2005). "La gran sort d'aquesta petita gran exposició és que funciona molt bé com a compendi de tot el seu repertori formal i rítmic, que ens mostra totes les possibilitats del llenguatge artístic de Pedragosa", explica Susanna.