L’artista de Barcelona Stella Rahola va guanyar ahir el Premi d’Escultura de la Fundació Vila Casas. Ho va fer amb l'obra CO(NH2)2(sèrie). L’artista de Vilanova i la Geltrú Anna III va quedar en segon lloc, amb la proposta Desaparèixer cap endins. L’obra de Rahola presenta una safata emmirallada que conté un conjunt de peces tubulars, de vidre transparent que se sostenen sobre un mantell sintètic de cristalls. El premi està dotat amb 15.000 euros i la possibilitat de fer una exposició monogràfica al Museu Can Framis de Barcelona. Per la seva banda, la proposta d'Anna III passarà a formar part del fons de la fundació. L’actual edició dels premis ha estat marcada pel rècord de propostes, 401.

L’obra guanyadora es composa d'elements de vidre similars als que es fan servir per a la producció de components de laboratori de química. L’escultura, que fa un metre i mig d’altura i llargada, per 65 centímetres d’ample, convida a qüestionar-se temes com la producció i el coneixement del treball manual, però també sobre la reutilització i la vida útil dels objectes. A més, la barreja que suposa la fragilitat del vidre amb el material reactiu que sol contenir pretén reforçar la idea de «desastre», com si es tractés d’una «catàstrofe ecològica».

Desaparèixer cap endins, en canvi, mostra un vestit blanc i senzill que penja d'un xerrac antic, com els que es feien servir per serrar. L’obra d’Anna III pretén trencar amb els límits socials i personals.