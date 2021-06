L’exposició «La celebració de la paraula», del pintor gironí Pere de Ribot, un dels artistes espanyols de reconegut prestigi internacional, permet viatjar des del Castell de Benedormiens de Castell d’Aro pels seus paisatges terrestres i marins a través d’una cinquantena d’olis.

L’exposició, inaugurada dissabte, es podrà visitar fins al pròxim 25 de juliol. A l’acte inaugural, el comissari i crític d’art Alexandre Roa Casellas va destacar que De Ribot no és un pintor paisatgista en el sentit clàssic del terme, encara que explora àmpliament el paisatge com a tema principal de la major part de la seva obra.

No obstant això, Roa va puntualitzar que l’artista no es planta «amb el cavallet davant un camp ni porta fotografies per representar un fragment concret del món», sinó que el seu és un treball d’«exploració interior» en el qual el paisatge es troba «dins dels records i el bagatge de tota una vida». Així doncs, la mostra és un viatge per diferents paratges, on la naturalesa i els elements construïts per l’home cobren una nova dimensió, ja que en les seves obres moltes vegades desapareix l’horitzó i no se sap on comença i acaba la terra i el cel.

En altres olis també s’aventura a plasmar els horitzons del fons submarí: «Les roques, la vegetació subaquàtica i els peixos conviuen amb l’aigua, que no és sinó la gran aliada de l’artista com distorsionador del món figuratiu», va descriure el crític d’art.

Fill d’arquitecte, De Ribot va néixer a Girona l’any 1962 i des de petit va viatjar per Europa seguint les joies del Romànic i el Renaixement. Amb un ampli reconeixement internacional, ha realitzat exposicions en capitals europees com Madrid, París, Londres o Brussel·les, i també als Estats Units o Mèxic. Va estudiar a la facultat de Belles Arts, es va traslladar a Londres i, en tornar, va començar a exposar a tot el món, on ja porta més de 200 mostres.

Actualment, el pintor alterna un estudi a Barcelona i un altre a Siurana d’Empordà i ha participat en diversos festivals artístics i culturals del Marroc, República Dominicana, Miami o Nova York.

Sobre la manera de pintar de l’artista, Roa assenyala que De Ribot segueix un procés «al revés del paisatge clàssic: en comptes d’observar-ho i dibuixar-ho per anar emplenant amb color, és des del color que es recupera una vista imaginària». I és que pel crític d’art les obres del pintor gironí no només són capaces de descriure un paisatge, «sinó que ho invoca» i ho «comparteix amb qui observa la joia de la seva contemplació».

Durant la inauguració, el pintor va revelar una anècdota que li va passar mentre preparava la impressió del catàleg de la mostra, quan un dels treballadors de la impremta li va confessar que feia dos dies que havia enterrat a la seva filla de 19 anys, que tenia paràlisi cerebral. «Em va dir que els meus quadres li havien donat una pau interior que no havia sentit mai», va recordar De Ribot, afegint que: «És el comentari més bonic que han fet de la meva feina i tant de bo a vosaltres també us transmetin aquesta pau», va confessar davant del mig centenar d’assistents.

Per la seva banda, l’alcalde de Platja d’Aro, Maurici Lucena, va afirmar que espera que aquesta exposició sigui un dels primers passos per recuperar un estiu més semblant a l’època precovid. «A poc a poc estem tornant a organitzar activitats que trobàvem a faltar, com el festival Xalaro, el castell de foc, o aquesta exposició», va dir l’alcalde abans de recordar que la mostra s’havia d’estrenar l’any passat, però la pandèmia ho va impedir.

«La celebració de la paraula» està organitzada per l’ajuntament local i es pot visitar les tardes de dimarts a divendres, i en horari partit -matí i tarda- els caps de setmana i festius. A més de la mostra del pintor gironí, també formen part del cicle d’exposicions municipal les propostes «De l’equilibri inestable als guardians dels somnis», de Martí Rom al parc dels Estanys i l’exposició col·lectiva «Polígrafa» amb obres gràfiques de Jaume Plensa, Antoni Tàpies, Joan Miró o Joan Brossa.