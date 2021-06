Una ceramista ganxona de 92 anys, Quimeta Serra, reclama a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) que li retorni part del llegat. Ara fa cinc anys l'artista va donar 141 obres a la institució, que es va comprometre a difondre-les i preservar-les. Serra assegura que està "molt decebuda", perquè d'ençà del 2016 no s'ha fet res. "M'agradaria treure-ho tot d'allà i que fos per al poble", diu l'artista, que amb el seu advocat ja ha iniciat el procés per reclamar que es reverteixi la donació. La Cambra de Comerç, per la seva banda, assegura que no ha incomplert el conveni. L'alcalde, Carles Motas, s'ha ofert per fer de mediador i buscar una solució "des de l'ètica i la moral" per evitar que el conflicte acabi als jutjats.

La relació de Quimeta Serra amb l'art va ser tardana, perquè s'hi va introduir als 42 anys. Però des d'aleshores, aquesta ceramista i pintora guixolenca no ha parat de crear. I de fet, encara ara, a punt de fer 93 anys –els complirà aquest juliol- cada dia s'asseu al seu taller per agafar els pinzells. La seva obra ha traspassat fronteres i es calcula que, durant tots aquests anys, ha creat unes 3.000 peces.

Però hi ha una part d'aquest llegat que ara l'artista vol recuperar. Són 141 obres que al 2016 va cedir a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. Inclouen peces de ceràmica, olis, dibuixos i aquarel·les. Serra en va fer donació a la institució amb l'esperit que les difongués, i també arran del compromís de la Cambra de crear unes beques per a joves artistes que portessin tant el seu nom com el del seu marit Pere Albertí (qui va ser alcalde de Sant Feliu durant uns anys).

Ara, però, cinc anys després de la donació, l'artista ganxona diu sentir-se "completament decebuda". Explica que aquesta part del seu llegat, "que inclou molta obra bona" dels seus inicis, com ceràmica vitrificada, no ha tingut el tracte que es mereix. Lamenta que no s'hagi exposat mai i que una petita mostra que se'n va fer "semblés més una botiga que cap altra cosa".

"Que fos per al poble"

L'artista no entén com la seva obra està tancada "amb pany i forrellat" i, per això, ara reclama a la Cambra de Comerç que li retorni aquestes 141 peces. "M'agradaria treure-ho tot, i que fos per al poble", assegura Serra, amb un fort convenciment. De fet, mitjançant el seu advocat, ja ha iniciat els tràmits per revertir la donació.

Després de diverses converses amb la Cambra, ara han enviat un burofax a la institució reclamant formalment el retorn de les peces. "Li hem donat contundència escrita a la petició, perquè se sàpiga que la Quimeta està disgustada i determinada a recuperar la seva obra, a no ser que hi hagi un canvi radical d'actitud per part de la Cambra", diu l'advocat de la ceramista, Jordi Vilà.

De moment, ja han engegat la via administrativa. Però el lletrat ja avança que, si cal, i la seva clienta així ho desitja, l'afer podria arribar als jutjats a través d'un contenciós.

La Cambra de Comerç, per la seva banda, de moment ha declinat fer declaracions. Assegura que ha rebut el burofax aquest dilluns, i que ara els seus serveis jurídics l'han d'estudiar abans de pronunciar-se. Fonts de la institució subratllen que no han incomplert el conveni de donació i que, de fet, una petita part de l'obra de Quimeta Serra es va exposant mica en mica al Nàutic Vell (un espai a tocar del port que depèn de la Cambra).

"Des de l'ètica i la moralitat"

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols s'ha ofert per fer de mediador i intentar solucionar el conflicte. L'alcalde, Carles Motas, subratlla que entén "el disgust" de l'artista. "Va fer la donació gratuïta amb tota la seva bona voluntat", diu l'alcalde, en referència a la ceramista. Carles Motas, però, vol intentar evitar que el conflicte acabi judicialitzant-se, i aposta per mirar de resoldre-ho "des de l'ètica i la moralitat, amb l'objectiu de recuperar una relació que sembla que s'ha trencat".

De fet, el consistori sí que exposarà aquest mateix estiu part del llegat de Quimeta Serra, a qui el 2015 l'Ajuntament va nomenar filla predilecta de Sant Feliu de Guíxols. Serà en una mostra al Monestir, on es veurà una altra part del seu fons. En concret, 121 peces entre ceràmiques, olis i altres creacions, a través de les quals es pot resseguir la seva trajectòria artística. Serra les va cedir al consistori el 22 d'abril passat.

L'alcalde ha explicat que, arran d'aquest projecte, la Cambra de Comerç va adreçar una carta al consistori demanant-los tancar una col·laboració. Però Motas ha traslladat la petició al comitè d'ètica municipal perquè l'estudiï, ja que entén que aquesta col·laboració "aniria en contra de la voluntat" de Quimeta Serra.