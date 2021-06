La programació del festival Ítaca que es fa a l'Empordà s'amplia amb la incorporació d'Els Amics de les Arts i Roger Mas. El trio català actuarà a la platja de l'Estartit la nit de l'1 de juliol. El grup ja va actuar al festival l'any passat en un dels primers concerts que es feien després del confinament. Aquest any, la platja de l'Estartit serà l'escenari per presentar el disc 'El senyal que esperaves' i d'altres temes mítics del grup. Per altra banda, el cantautor solsonenc Roger Mas actuarà el 17 de juliol a Gualta, on hi presentarà 'Parnàs'. Es tracta d'un espectacle en què combina poemes musicats. A més, el músic avançarà alguns dels temes que formaran part del nou disc.

A 'Parnàs', Roger Mas musica obres de Joan Maragall, Miquel Martí i Pol, Eulàlia Anzizu, Toni Gol i Roca o Amadeu Vidal i Bonafont. Es tracta de poemes sense un fil conductor comú, només la veu de Roger Mas.

La nit del 17 de juliol també actuarà Galgo Lento, l'alter ego del compositor i productor català Martí Galan. Es tracta d'un concert amb sons onírics que cavalquen entre el lo-fi i el pop metafísic, tots ells creats a la seva habitació.

Una vintena de concerts i cinc actuacions amb entrades exhaurides

Durant la seva edició del 2021, el festival programa les actuacions, entre altres, de Zoo, Stay Homas, Iseo & Dodosound, Oques Grasses, Lágrimas de Sangre, Albert Pla, Clara Peya, Balkan Paradise Orchestra, Mazoni, Sanjosex, Travis Birds, El Pot Petit o Xiula.

Cinc dels concerts del cartell d’aquest any ja han exhaurit les entrades. Es tracta de les dues actuacions dels Stay Homas així com els concerts de Zoo, Oques Grasses i El Pot Petit.