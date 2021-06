L'Orquestra Simfònica de Viena protagonitzarà el concert commemoratiu del 15è aniversari de l'Ibercamera Girona. Ho farà el diumenge 27 de febrer en un concert en què també hi actuarà la violinista Vilde Frang. Es tracta del debut de la noruega a Girona que està fent una carrera internacional de primera línia. La Simfònica de Viena i VIlde Frang interpretaran obres de Beethoven. En primer lloc, Frang tocarà un concert per a violí i posteriorment l'orquestra, dirigida per Andrés Orozco-Estrada, tocarà la simfonia número 7. Qui també debutarà a l'Auditori de Girona en el 15è aniversari de l'Ibercamera és Sergey Khachatryan, que arribarà acompanyat de la seva germana, Lusine. El concert serà el diumenge 7 de novembre.

En la programació de l'Ibercamera Girona també hi ha altres debuts, com ara l'Orquestra Gulbenkian de Lisboa amb Tatsuya Shimono a la batuta i l'Orquestra Simfònica de Ràdio Suècia, dirigida per Daniel Harding. Ambdues formacions actuaran per primera vegada a la ciutat.

La formació de Lisboa aterrarà el 13 de febrer amb un repertori format pel Concert per a piano núm. 2 de Chopin i 'La mer' de Debussy. Per la seva banda, l'orquestra sueca rememorarà les simfonies 2 i 4 de Brahms. El 15 de maig a la Sala Xavier Montsalvatge de l'auditori gironí.

La programació també compta amb les actuacions de Quartet Casals (dissabte 30 d'abril) o l'Orquestra de la Ràdio d'Hongria el 12 de desembre, que interpretaran 'La Creació' de Haydn. Per la seva banda, Varavara interpretarà un conjunt de danses barroques el diumenge 27 de març. El diumenge 5 de juny es tancarà la programació de música clàssica amb Cosmos Quartet.