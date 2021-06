El festival Ítaca va anunciar ahir la incorporació de tres noves actuacions al seu cartell. Es tracta d’Els Amics de les Arts, Roger Mas i Galgo Lento.

El trio català pujarà a l’escenari de la platja de l’Estartit la nit de l’1 de juliol. El grup, que l’any passat va ser al festival per a oferir un dels primers concerts post-confinament, aquest any arribarà a l’Estartit per a presentar el disc El senyal que esperaves.

Per la seva banda, el cantautor solsonenc Roger Mas actuarà el 17 de juliol a Gualta. Arribarà a l’Ítaca per a presentar Parnàs, un espectacle on musica obres de Joan Maragall, Miquel Martí i Pol, Eulàlia Anzizu, Toni Gol o Amadeu Vidal. A més, al llarg de l’actuació el cantautor avançarà alguns dels temes que formaran part del seu nou disc. La nit es completarà amb Galgo Lento, l’alter ego del compositor i productor Martí Galan.