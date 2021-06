L’Orquestra Simfònica de Viena protagonitzarà el concert commemoratiu del 15è aniversari de l’Ibercamera Girona. La cita serà el 27 de febrer, en una actuació que també comptarà amb la violinista Vilde Frang, que debutarà a Girona. La Simfònica de Viena i la solista VIlde Frang interpretaran obres de Beethoven. Per la seva banda, Frang oferirà un concert per a violí i l’orquestra vienesa, dirigida per Andrés Orozco-Estrada, interpretarà la Simfonia número 7.

La programació també comptarà amb el debut del violinista armeni Sergey Khachatryan, que pujarà a l’escenari el 7 de novembre. El tercer solista que debutarà a la capital gironina serà el pianista Nelson Goerner, que interpretarà el Concert per a piano número 2 de Chopin. També visitaran per primera vegada l’Auditori de Girona l’Orquestra Gulbenkian de Lisboa amb Tatsuya Shimono a la batuta i l’Orquestra Simfònica de Ràdio Suècia, dirigida per Daniel Harding. La formació portuguesa aterrarà el 13 de febrer amb un repertori format pel Concert per a piano número 2 de Chopin i La mer de Debussy. Per la seva banda, l’orquestra sueca rememorarà les Simfonies 2 i 4 de Brahms el 15 de maig a la Sala Xavier Montsalvatge de l’equipament cultural gironí.

La programació també comptarà amb les actuacions de Quartet Casals el 30 d’abril i l’Orquestra de la Ràdio d’Hongria el 12 de desembre, que interpretarà La Creació de Haydn. Per la seva banda, la pianista Varvara interpretarà un conjunt de danses barroques, en una actuació programada pel 27 de març. Finalment, el Cosmos Quartet tancarà la programació de música clàssica el 5 de juny.