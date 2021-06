Una trentena de festivals de la Costa Brava i el Pirineu gironí s'han agrupat sota la marca 'Costa Brava Girona Festivals' amb l'objectiu de "reactivar" l'oferta cultural de la demarcació. "És una acció de promoció conjunta entre el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i els festivals que en formen part per tal d'obtenir sinergies per impulsar la cultura i alhora la promoció turística", ha explicat el director del patronat, Norbert Bes. La plataforma es materialitza amb una web on es publiquen les novetats, programacions, cartells i activitats complementàries dels diferents festivals. Amb tot, Bes ha destacat la "gran varietat" de propostes, que inclouen òpera, dansa, màgia o humor, entre altres.

Bes ha explicat que un element "molt important" dels 32 festivals que s'agrupen sota la plataforma Costa Brava Girona Festivals (CBG!Festivals) és la "vinculació" al territori i als "diferents elements patrimonials". En aquesta línia ha posat com a exemples el Festival de Sant Pere de Rodes, que se celebra al monestir amb el mateix nom; el Portalblau de l'Escala, que es fa als jaciments d'Empúries; o Cap Roig, als jardins de Cap Roig. Així mateix, ha destacat que les propostes han de tenir un "impacte turístic significatiu".

La marca no és quelcom excepcional d'aquest estiu, sinó que preveu mantenir-se en el temps. De fet, el portal web ofereix la possibilitat de cercar propostes per estació de l'any, municipi, tipologia i data. Des del patronat han assegurat que estan "oberts" a ampliar l'oferta dels 32 festivals actuals, sempre que les propostes vagin en la línia dels seus requisits. "Cada festival té la seva singularitat", ha dit Bes. La plataforma s'ha activat tan sols en català, malgrat que està previst que aviat també estigui disponible en castellà, anglès i francès. Els organitzadors han explicat que aquest any derivat de la covid-19 la proposta s'enfoca a un públic més local, malgrat que la previsió és ampliar-ho també a escala internacional. En aquesta línia, el web compta amb una secció específica d'experiències on es mostren propostes per "complementar i ampliar" les estades dels visitants amb rutes i itineraris culturals o visites a museus i exposicions.

Entre els festivals participants hi ha l'(a)phònica de Banyoles, l'Emergent al Gironès, el Portalblau de l'Escala, l'Amb So de Cobla de Palamós, el Sons del Món de Roses, els festivals de Begur i Cadaqués o el Planestiueja't de les Planes d'Hostoles. També potencia festivals icònics i de renom internacional com el Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, el Festival Castell de Peralada, el Festival de Torroella de Montgrí, el Festival dels Jardins de Cap Roig, o el Festival de Sant Pere de Rodes. En una roda de premsa, el director del festival Castell de Peralada, Oriol Aguilà; el director del festival de La Veu (a)phònica de Banyoles, Francesc Viladiu; i director del Festival de la Vall de Camprodon, Jordi Palau, han celebrat poder formar part d'aquest "paraigües", que permetrà "teixir complicitats" entre les diferents propostes. Tots han coincidit a dir que cal "mantenir l'esperit d'acostar la cultura a llocs emblemàtics".