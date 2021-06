La ceramista i pintora guixolenca Quimeta Serra, de 92 anys, reclama a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols que li retorni part del seu llegat.

I és que fa cinc anys l’artista va cedir un total de 141 obres a la institució, entre peces de ceràmica, olis, dibuixos i aquarel·les, amb l’esperit que les difongués i arran del compromís de la Cambra de crear unes beques per a joves artistes que portessin tant el seu nom com el del seu marit Pere Albertí, exalcalde del municipi. Ara, però, l’artista diu sentir-se «completament decebuda» i sosté que aquesta part del seu llegat, «que inclou molta obra bona» dels seus inicis, com ara ceràmica vitrificada, no ha tingut el tracte que es mereix. Alhora, Serra lamenta que no s’hagi exposat mai i que una petita mostra que se’n va fer «semblés més una botiga que cap altra cosa».

A més, l’artista no entén com la seva obra està tancada «amb pany i forrellat». «M’agradaria treure-ho tot, i que fos per al poble», assegura. De fet, a través del seu advocat, ja ha iniciat els tràmits per a revertir la donació.

Després de diverses converses amb la Cambra de Comerç, ara han enviat un burofax a la institució reclamant formalment el retorn de les peces. Fonts de la institució subratllen que no han incomplert el conveni i que, de fet, una petita part de l’obra de l’artista es va exposant al Nàutic Vell.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols s’ha ofert per fer de mediador. L’alcalde, Carles Motas, subratlla que entén «el disgust» de l’artista, tot i que vol intentar evitar que el conflicte acabi judicialitzant-se i aposta per a resoldre-ho «des de l’ètica i la moralitat amb l’objectiu de recuperar una relació que sembla que s’ha trencat».

De fet, el consistori sí que exposarà aquest estiu part del llegat de Quimeta Serra, a qui el 2015 va nomenar filla predilecta de Sant Feliu de Guíxols. Serà en una mostra al Monestir, on es veurà una altra part del seu fons. En concret, 121 peces, que Serra va cedir al consistori el 22 d’abril.

L’alcalde sosté que, arran d’aquest projecte, la Cambra de Comerç va adreçar una carta al consistori demanant-los tancar una col·laboració. Però Motas va traslladar la petició al comitè d’ètica municipal perquè l’estudiï, ja que entén que aquesta col·laboració «aniria en contra de la voluntat» de Quimeta Serra.