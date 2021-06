Un any després de la mort de Pau Donés, els seus amics i familiars han volgut recordar al líder de Jarabe de Palo amb un vídeo en el qual versionen la cançó Valiente, inclosa en el darrer disc d'estudi publicat per la banda, Tragas o escupes. Dirigits per Micky Forteza-Rey, productor de confiança de l'autor de temes com La flaca, al tema hi participen entre d'altres el vocalista de MClan, Carlos Tarque, el cantant italià Jovanotti, l'excantant de Chambao La Mari, Nerea B, La Shica, l'exlíder de La Fuga, Rulo o Isma Romero. També hi apareixen el germà del cantant, Marc Donés, i tots els membres de Jarabe de Palo.

Pau Donés tenia previst enregistrar el videoclip d'aquest tema l'estiu de l'any passat, amb la col·laboració del seu amic Pau Gasol. Els dos ja havien tancat tots els detalls de preproducció i fins i tot havien fixat dates per al rodatge. Malauradament, l'estat de salut del cantant, que patia un càncer de còlon des del 2015, va empitjorar i la seva mort va fer impossible aquell somni.