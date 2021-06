The Commitments, la pel·lícula de culte d’Alan Parker, fa 30 anys, i el Black Music Festival ho aprofita per rendir-li homenatge el proper mes d’octubre. Tota una generació es va enamorar del soul gràcies a aquest film, i a banda de ser un notable èxit de taquilla, també va guanyar quatre premis Bafta i va estar nominada als Oscar i als Globus d’Or. La seva banda sonora va vendre 12 milions de discos arreu del món. Eren altres temps.

Andrew Strong era un dels intèrprets de la pel·lícula. A The Commitments donava vida a Deco Cuffe i era el cantant de la banda on també hi havia altres músics que han esdevingut referents com Adrea Corr, de The Corrs, o Glen Hansard. Strong serà a La Mirona de Salt el proper 23 d’octubre (un dia abans haurà actuat a Viladecans), i aquell mateix dia, abans del concert, el film es podrà revisionar al cinema Truffaut.

D’aquesta manera el Black Music Festival celebrarà el trenta aniversari de The Commitments amb dos concerts protagonitzats per Strong en què rememorarà el mític repertori del disc acompanyat d’una potent banda formada per alguns dels millors músics del país. Pel 20è aniversari, els integrants de The Commitments es van reunir per realitzar una gira per Irlanda i el Regne Unit que va exhaurir totes les entrades amb hores. Les localitats per a aquests dos concerts del Black Music Festival es posen a la venda avui.

Andrew Strong va néixer a Dublín l’any 1973 en una família molt musical. El seu pare, Rob Strong, va ser un dels cantants de rock pioners dels anys 70 a Irlanda i encara continua actiu en el negoci. Després de l’èxit de la pel·lícula, Andrew Strong va seguir cantant i compartint escenaris amb artistes com The Rolling Stones, Deep Purple, Bryan Adams, Elton John, Lenny Kravitz o ZZ Top. The Commitments situa l’acció en un barri obrer de Dublin, on un jove adolescent somia fundar una banda de soul. Entre la banda sonora hi ha temes com Mustang Sally o Take me to the river.