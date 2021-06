Calonge i Sant Antoni estrenarà aquest estiu un nou festival musical , el F’ESTIU, centrat en el jazz, la clàssica, el pop i la música tradicional catalana. El cartell, sota la direcció artística de Francesc Sánchez i Carcassés, s’està acabant de tancar però ja hi ha tres noms confirmats, dels set que formaran la programació de la primera edició. Es tracta d’Andrea Motis, d’Albert Guinovart i de La Locomotora Negra, que precisament diu adeu als escenaris aquest 2021.

El F’ESTIU arrencarà el 24 de juliol al Collet de Sant Antoni amb un concert sorpresa protagonitzat per un grup català d’impacte. La cloenda també té data, el 21 d’agost, amb una actuació molt especial de La Locomotora Negra, habituals als estius de Calonge, en la seva gira de comiat després de mig segle d’existència. Aquesta nova iniciativa està impulsada i organitzada directament per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, i recupera la tradició dels festivals musicals d’estiu que s’hi havien organitzat històricament.

Hi haurà diversos escenaris. La inauguració es farà al Collet, i a Sant Antoni un altre espai que inclourà el programa serà l’Auditori Aubí del Monestir, al davant del mar. La restadels concerts es faran a la plaça d’Armes del Castell de Calonge, escenari tradicional dels estius musicals de la vila i que, per exemple, havia acollit l’Interludi.

L’objectiu dels organitzadors és que la proposta inclogui gèneres diversos i permeti oferir un ampli ventall de possibilitats, amb concerts de jazz, clàssic, pop i música popular catalana. Així, un dels plats forts serà l’actuació de la trompetista, saxofonista i cantant de jazz catalana Andrea Motis, igual com el del pianista i compositor Albert Guinovart. Durant els propers dies s’aniran confirmant la resta d’actuacions i s’informarà de quan i com es poden aconseguir les entrades.

Aquest estiu el municipi també acollirà un altre esdeveniment, el Sant Antoni Beach Festival, amb les actuacions de Duki, Miki Nuñez i Zoo entre els dies 29 i 31 de juliol. Aquesta iniciativa d’un promotor privat es farà al camp de futbol de Sant Antoni.

Aquest proper cap de setmana també hi haurà notable activitat musical a Sant Antoni, en el marc de la Festa de les Entitats. L’activitat es concentrarà al Collet i inclourà, entre d’altres, les actuacions de Reggae per Xics i The Penguins (dissabte a les 18 h/22 h), i de Miquel del Roig i l’orquestra Montgrins (diumenge a les 12.45 h/18 h, respectivament).