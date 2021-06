Després de reconvertir la Sala 11 en escenari efímer de teatre i la Sala 12 en refugi temporal del Cinema Truffaut durant les obres de remodelació de l’edifici de l’antic Cinema Modern, els Albèniz Plaça de Girona recuperaran les projeccions en dues sales que no han volgut renunciar a la seva essència.

En concret, la Sala 11 reobrirà les portes al públic aquest divendres amb Cruella en V.O. després del parèntesi del Festival D’Primavera, impulsat del promotor cultural Joan Planas. Una setmana després, divendres 18 de juny, ho farà la Sala 12. Els dos espais se sumaran així a l’activitat de la Sala 13, que des del 5 de març ha estat l’única sala del segell Albèniz oberta al centre de Girona. «El Truffaut ja funcionava i vam decidir obrir primer la Sala 13 per veure com anava, com un petit laboratori», asseguren fonts dels Cinemes Albèniz.

La ciutat, que aquest mes de juny recuperarà les dues sales cedides dels Plaça, també es desperta avui amb la data a una incògnita. I és que els Albèniz Centre, que van abaixar la persiana temporalment el 25 d’octubre de 2020 a causa de les pèrdues que acumulaven, reobriran les seves portes la primera setmana de juliol. Després de vuit mesos tancats, fonts de l’equipament assenyalen el 2 de juliol com a data de reobertura. «Fins ara no hi havia prou pel·lícules per mantenir les deu sales i a partir del juliol les multinacionals garantiran estrenes setmanals fins a finals d’any». Amb aquest pretext, l’equipament obrirà les deu sales amb una incorporació inicial d’entre sis i vuit treballadors. La resta, dels dotze que l’equipament gironí té en plantilla, «aniran sortint de l’ERTO gradualment», en funció de com evolucioni l’ocupació.

A més, els cinemes també estan a l’espera de la resposta de la ciutadania pel que fa als horaris de les sessions, ja que «teòricament podem obrir fins la una de la matinada però la tendència és que el públic encara no assisteix a les sessions de les deu del vespre». Confien però, que la vacunació reverteixi aquesta tendència. «El cinema s’ha de normalitzar abans de finals d’any», asseguren. Tot i així, es mostren «molt contents» de reobrir, tot i que a l’expectativa dels resultats.

Adeu al somni d’un nou teatre

El Festival D’Primavera, que des del 9 d’abril va convertir la Sala 11 dels Cinemes Albèniz Plaça en sala de teatre, va tancar diumenge la seva primera i última edició. En total, 31 espectacles de teatre, música i dansa van pujar a l’escenari, en el sentit literal, per estrenar espectacles amb segell gironí. Tot i l’entusiasme de guanyar puntualment una sala de teatre, Planas insisteix que es tracta d’un «esdeveniment únic que no es tornarà a repetir» i sosté que es va crear expressament perquè «els artistes poguessin treballar». En aquest sentit, l’aposta de Planas va ser en clau gironina perquè «Girona és de les millors fàbriques de teatre d’Europa». Així, el 70% de les companyies que van integrar el cartell del Festival D’Primavera són de les comarques gironines.

Amb una ocupació del 40%, Planas assegura que «hem complert l’objectiu de treballar amb artistes amb la finalitat de reprendre el contacte entre escenari i públic després de l’anul·lació d’actuacions que van patir per la pandèmia», a partir d’on afegeix que «els artistes ho necessitaven». A més, algunes propostes que s’han pogut veure, com l’espectacle Exsilium del centre de formació teatral El Galliner, entrarà a formar part de la cartellera barcelonina. En aquest sentit, el festival també ha volgut ser una plataforma d’assaig i difusió per a companyies emergents de quilòmetre zero amb l’objectiu que guanyin visibilitat a nivell català i europeu.