La segona edició del Musica't de Pals (Baix Empordà), un festival nascut en plena pandèmia, oferirà quatre concerts gratuïts de Beth, Ginestà, In Crescendo i Reggae per Xics. El cartell es completa amb Els Amics de les Arts i Sanjosex, unes actuacions que tindran "preus populars", segons subratlla l'organització. Seran a 12 i 3 euros, respectivament. El festival tindrà lloc del 3 de juliol al 21 d'agost a dos escenaris diferents del poble: la plaça Catalunya i la zona del pavelló. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Mireia Bonilla, subratlla que l'objectiu és proposar "una oferta de qualitat, accessible per a tothom i singular, diferent de la qual s'ofereix a la zona: en format reduït i amb encant, apostant per espais emblemàtics de Pals".

La millor música al millor preu (si és que n'hi ha, de preu). Nascut l'estiu de l'any passat en plena pandèmia, el festival Musica't de Pals aprofita la millora de la situació sanitària per fer un salt endavant i consolidar-se "com una de les cites imprescindibles de l'estiu empordanès", segons assegura l'organització. A més, sumant un factor diferencial a la resta de festivals: que aquí, la majoria dels concerts són de franc. I els de pagament, tenen entrades "a un preu veritablement popular".

"Els artistes que configuren el cartell són molt reconeguts i segur que no deixaran ningú indiferent", ha explicat el director del Musica't, Roger Vidal. A més, el director també fa incís en què el festival "fa una clara aposta pels artistes locals que canten majoritàriament en català".

La regidora de Cultura, Mireia Bonilla, al seu torn ha volgut destacar que el Musica't posa Pals al mapa cultural de l'estiu empordanès. "És una oferta de qualitat, accessible per a tothom i singular, diferent al que s'ofereix a la zona", diu Bonilla, en referència als grans festivals de la Costa Brava. I per això, subratlla que el Musica't és un festival "en format reduït i amb encant, apostant per espais emblemàtics de Pals".

Per a tots els públics

El cartell d'aquest segon Musica't inclou sis concerts, que es faran o bé a la plaça Catalunya o bé a a la zona del pavelló. L'objectiu, destaca l'organització, ha estat fer una proposta familiar per a tots els públics.

Encetarà el cicle In Crescendo el dissabte 3 de juliol, amb un concert gratuït. El grup guanyador de la segona edició del concurs de TV3 'Oh Happy Day!', continua presentant 'Inesperat' (2018), el seu tercer àlbum de consolidació d'un projecte que no para de girar.

També seran gratuïts els concerts de Beth (el 24 de juliol), que presentarà 'Origen', el seu disc de retorn als escenaris; i el de Reggae per Xics (8 d'agost), que tornarà a oferir un espectacle que marida amb el públic familiar.

El concert del cantautor bisbalenc Sanjosex, presentant l'àlbum 'Dos somnis', serà el diumenge 11 de juliol (per 3 euros); mentre que el d'Els Amics de les Arts presentant 'El senyal que esperaves' serà el dissabte 7 d'agost (12 euros). El festival Musica't Pals culminarà el dissabte 21 d'agost amb una actuació gratuïta de Ginestà, banda liderada per Júlia i Pau Serrasolsas i un dels noms de l'escena emergent.

Va ser l'any passat quan el Musica't de Pals va prendre el relleu al cicle de Concerts a la Fresca (que van arrencar l'any 2016). El festival va ser una de les propostes que van mantenir-se tot i la pandèmia de la covid-19. El Musica't Pals està organitzat per l'Ajuntament de Pals i produït per la promotora Dmusical.