L'edició especial del Black Music Festival, que s'allargarà durant tot l'any, celebra els 30 anys del film musical irlandès de culte 'The Commitments' amb dos concerts del seu protagonista, Andrew Strong, el 22 d'octubre a la Sala Atrium de Viladecans i el 23 d'octubre a La Mirona de Salt. El film, que va guanyar quatre premis Bafta i va estar nominada als Oscar i als Globus d'Or i que va vendre 12 milions de discos i va ser nominada a un Grammy, s'exhibirà abans de les actuacions al Cinema Truffaut de Girona i a la Sala Atrium de Viladecans. 'The Commitments', dirigida per Alan Parker, es va estrenar l'any 1991, i a banda d'Strong també hi havia altres músics com Andrea Corr, cantant de The Corrs, o Glen Hansard.

Andrew Strong va néixer a Dublín l'any 1973. El seu pare, Rob Strong, va ser un dels cantants de rock pioners dels anys 70 a Irlanda i encara continua actiu. Després de l'èxit de la pel·lícula, Strong va seguir cantant i compartint escenaris amb artistes com The Rolling Stones, Deep Purple, Bryan Adams, Elton John, Lenny Kravitz o ZZ Top.La programació de l'edició especial del Black Music Festival va començar a principis d'any amb els concerts de Ben L'Oncle Soul, Las Karamba, La Sra Tomasa, Koko-Jean & The Tonics amb Dani Nel·lo, Aiala i Lágrimas de Sangre. Els concerts d'Andrew Strong d'homenatge a 'The Commintments' s'uneixen al concert que oferirà el guitarrista nord americà Cory Wong aquest octubre a La Mirona.