Una trentena de festivals de la Costa Brava i el Pirineu gironí s’han agrupat sota la marca Costa Brava Girona Festivals amb l’objectiu de «reactivar» l’oferta cultural de la demarcació. «És una acció de promoció conjunta entre el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i els festivals que en formen part per tal d’obtenir sinergies per impulsar la cultura i alhora la promoció turística», va explicar el director del patronat, Norbert Bes. La plataforma es materialitza amb una web on es publiquen les novetats, programacions, cartells i activitats complementàries dels diferents festivals. Amb tot, Bes va subratllar la «gran varietat» de propostes, que inclouen òpera, dansa, màgia o humor, entre d’altres.

Entre els festivals participants hi ha l’(a)phònica de Banyoles, l’Emergent al Gironès, el Portalblau de l’Escala, l’Amb So de Cobla de Palamós, el Sons del Món de Roses, els festivals de Begur i Cadaqués o el Planestiueja’t de les Planes d’Hostoles. També potencia festivals icònics i de renom internacional com el Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, el Festival Castell de Peralada, el Festival de Torroella de Montgrí, el Festival dels Jardins de Cap Roig, o el Festival de Sant Pere de Rodes. L’objectiu de la plataforma és «teixir complicitats».