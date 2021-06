Amb l'objectiu de seguir sent l'aparador dels nous talents de les comarques gironines, el cicle Estiu&Jazz ha programat en la seva cinquena edició un total de nou concerts que tindran lloc, entre el 16 de juny i el 25 de juliol, en cinc escenaris situats a Girona i Salt. El pati de la Casa de Cultura de Girona seguirà sent l'epicentre de la programació d'una cita que també arribarà enguany al Centre Cívic de Pont Major, el Centre Cívic de Sant Narcís, la Fundació Valvi i el pati de l'Escola Municipal de Belles Arts de Salt.

El cicle, que manté el seu esperit pedagògic, vol posar especialment en valor el planter de joves estudiants de música de les comarques gironines, oferint-los un espai on donar-se a conèixer. El combo de nivell avançat de La Moderna, l’Escola de Música Moderna de Girona, donarà el tret de sortida a la cinquena edició en un concert que tindrà lloc el dimecres 16 de juny a les 20 h al pati de l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt.

La programació també inclou la presentació del tercer disc del jove trompetista empordanès Joan Mar Sauqué (2 de juliol, 20 h, Centre Cívic Pont Major), que interpretarà en format trio les cançons que formen part del nou àlbum titulat Gone with the Wind. Denis Suárez Quartet, Pablo Martín Trio, Marta Duran Quartet i Pau Mainé Trio ompliran el pati de la Casa de Cultura de Girona durant els vespres de cada diumenge de juliol. Completen la programació el duet Laura Milazzo & Joel Moreno (3 de juliol, 20 h, Fundació Valvi), el grup Blue Velvet amb la seva aposta per barrejar l'electrònica amb el jazz (15 de juliol, 20 h, Centre Cívic Sant Narcís) i una jam session, que tindrà lloc el 9 de juliol al Centre Cívic Pont Major. Tots els concerts són gratuïts descarregant una entrada prèviament a través del web d'Artelier.

Estiu&Jazz és un cicle organitzat per la cooperativa de treball gironina formada per docents especialistes en música Artelier, amb el suport de la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, l’Ajuntament de Girona, la Fundació Valvi i l’Ajuntament de Salt.