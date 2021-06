Neix un festival a comarques gironines aquest juliol. Es tracta de Clavetaires, una iniciativa impulsada des de l'Ajuntament de Campdevànol per portar música i dansa contemporànies a l'estiu. Entre els caps de cartell d'aquesta primera edició hi ha Mishima, El Petit de Cal Eril i Pau Vallvé, entre d'altres. Es programaran tres concerts el juliol. Dos seran gratuïts i es faran en dues places del poble amb aforament limitat. I el tercer serà de més gran format i de pagament al paratge natural de la Font del Querol. El regidor de Cultura del municipi, Sergi Colomé, explica a l'ACN que busquen atraure "nous públics" a la comarca i "donar suport" a la cultura, un sector que ha patit molt durant la pandèmia.

El nou festival pren el nom del passat metal·lúrgic de Campdevànol, un dels municipis pioners en tenir aquesta indústria i molt especialment dels clavetaires, un ofici vinculat a l'elaboració de tot tipus de claus. "Hem volgut crear un producte diferenciat a la comarca, que lligui amb la cultura del ferro" i que posi l'accent en la música i la dansa contemporània de la mà d'artistes dels Països Catalans, detalla Colomé.

El primer tast serà el juliol amb tres concerts. El de més gran format serà el 17 de juliol a la zona de la Font del Querol, una esplanada en plena natura molt popular per estar a tocar dels gorgs i el riu. El cap de cartell serà Mishima però aquella nit també hi actuarà Maria Jaume, acompanyada d'Andreu Ribas i Maria Espinosa, membres de Junco y Mimbre; i Ritual Union. Segons detalla Colomé, les entrades es posaran a la venda properament a través del web del festival (Clavetaires.com). Per complir amb les restriccions contra la covid-19, tenen previst posar taules per grups bombolles de 4 o 6 persones i també hi haurà una zona de 'food trucks' i unes barres on se serviran begudes que gestionaran entitats del poble.

Els altres dos concerts seran gratuïts i en format més reduït. El primer es farà el 10 de juliol a la plaça de la Dansa on es farà la Nit de les Espelmes, amb tots els llums del carrer apagats i les úniques llums d'espelmes als balcons. "Serà una nit d'estil pop metafísic amb les actuacions d'El Petit de Cal Eril, Ferran Palau i b1n0", que interactuaran entre ells i oferiran una sessió única, segons paraules del regidor.

L'últim concert de juliol serà el 24 a la plaça Valldemossa, a tocar del Molí Gros, amb la música de Pau Vallvé i Valentina & The Electric Post. Les entrades dels dos concerts gratuïts s'hauran de reservar amb antelació perquè l'aforament serà limitat. Es tracta d'una programació que, segons el regidor, inclou artistes que actuaran en festivals de Barcelona com el Cruïlla o el Primavera Sound i que serà una bona oportunitat per veure'ls al Ripollès.

I és que el principal objectiu és arribar a nous públics, que pernoctin i es quedin a descobrir la zona aquest estiu . Actualment tenen un turisme molt vinculat als esports i a la natura. L'any passat ja van fer uns concerts a la fresca que van tenir molt bona acollida malgrat el context de restriccions i ara es fa un pas més amb la creació del festival. L'altra objectiu és donar suport als artistes del país, un sector molt tocat per les restriccions i la pandèmia. "Són moments difícils pel món cultural i les entitats públiques han de gastar i aposar per ajudar la cultura", remarca.

Preveuen arribar a unes 2.000 persones de públic amb els tres concerts i estan buscant patrocinadors. De moment, han rebut un ajut de 2.000 euros de la Diputació de Girona i estan oberts a rebre més suports d'institucions.