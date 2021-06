El duet Ditifet actuarà avui a les vuit del vespre al Cercle Sport Figuerenc en una actuació a benefici de l'entitat We Love Uganda.

Quim Ponsa i Albert Cuevas fusionen música i poesia en un espectacle que no deixa indiferent.

L'actuació està dividida en dues parts, la més seriosa, reivindicativa, d'amor i la humorística, que és un gènere poc conreat, la poesia d'humor. totes les poesies van acompanyades d'una música especificament creada per cada poema, acompanyada amb diversos instruments en un recital d'una hora. "T'emociones, rius, t'entristreixes una mica, és una poesia entenedora que pretén tocar les emocions, la indignació, la tristesa, l'alegria" diu el poeta Quim Ponsa.

We Love Uganda és una entitat solidària de Figueres que recull fons per nens d'una comunitat d'Enttebe. L'entitat treballa en projectes per garantir l'educació als infants I cobrir les necessitats bàsiques urgents.