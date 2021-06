Després d’una programació especial durant l’estiu passat a causa de la pandèmia, el Festival de Torroella culminarà la seva 40a edició amb 17 concerts que recorreran cinc segles de música, del XVI al XXI. D’aquests, deu seran d’artistes que debutaran a Torroella de Montgrí, com és el cas del violinista Daniel Hope, la pianista Maria João Pires o la mezzosoprano Joyce DiDonato. Amb tot, la programació compta amb artistes consagrats com Joaquín Achúcarro combinats amb d’altres emergents, que ompliran de música la localitat del Baix Empordà entre el 31 de juliol i el 23 d’agost. «Davant de les adversitats que hem tingut, no hem aturat la música», celebrava ahir la directora del festival, Montse Faura.

La pandèmia va obligar a «repensar» el format de la celebració de la 40a edició del Festival de Torroella, que es commemorava l’any passat. Per aquest motiu van allargar les activitats durant tot l’any, de manera que durant els darrers mesos també s’han organitzat altres activitats com exposicions o l’estrena del documental Torroella de Montgrí: La 40ena d’un Festival.

Per tal de garantir els aforaments i les mesures anticovid-19, tots els concerts d’aquest any es faran a l’auditori Espai Ter amb un aforament de 441 butaques, el que representa el 70%. En cas que el Procicat autoritzi més públic, des de l’organització han explicat que es mantenen oberts a adaptar-se. El pressupost s’ha augmentat gairebé un 30%, ascendint fins als 500.186 euros. El tret de sortida dels concerts d’aquest estiu el donarà la mezzosoprano Joyce DiDonato, acompanyada de la soprano Raquel Andueza i el contratenor polonès Jakub Józef Orlinski. També hi seran l’Orquestra Simfònica del Vallès i Marco Mezquida, entre altres.