Compte enrere perquè Sant Feliu de Guíxols aculli un any més l’Explica’m, la Fira del Conte que aquest 2021 arriba a la seva sisena edició. Després que l’any passat la iniciativa s’hagués d’adaptar al context inicial de la pandèmia, reconvertida en programa de televisió, aquest cap de setmana torna als carrers de la ciutat amb una programació totalment presencial i en què es respectaran totes les mesures anticovid pertinents. Entre demà i diumenge, amb el conte com a fil conductor s’han organitzat múltiples activitats pensades per a infants, però amb activitats també dirigides a joves i adults.

El ventall de propostes inclourà des de les tradicionals paradetes de llibres -que s’ubicaran al passeig de mar- fins a contacontes, xous teatralitzats al carrer, tallers manuals i artístics, espectacles de titelles... Entre altres propostes es podrà veure l’espectacle d’El Pot Petit El lleó Vergonyós, la sortida dels gegants de Sant Feliu i Fly me to the moon, de la companyia Leandre Clown.