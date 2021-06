L’han batejat com l’Eurovisió de la Intel·ligència Artificial (IA) i sí, ja vindria a ser una mica això l’AI Song Contest. Per primera vegada, en aquesta edició, hi participarà una cançó catalana, Sento els fils, el·laborada per un equip de prop de 40 especialistes en la matèria que han sigut capaços de crear el tema fent us de desenvolupadors de software i algorismes. La iniciativa s’ha tancat en un temps record, sis setmanes, i la va disparar Tomas Nihlén, un programador informàtic suec afincat a Banyoles, a través de les xarxes socials. «Estic buscant persones que coneguin música, tecnologia i /o intel·ligència artificial», va piular el març passat. D’allà en va nèixer l’AIMCAT, l’equip responsable de la cançó i que s’ha constituït com a associació.

El guardó es decidirà el proper 6 de juliol, d’entre 38 propostes, una la catalana, a partir d’un sistema de votació mixt entre un jurat i la tria popular. El projecte ha unit compositors, creadors audiovisuals i escriptors, i té el suport institucional de l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), que en valora «la difusió d’un ús encara molt desconegut de la Intel·ligència Artificial entre el públic en general».

Jordi Planas, programador i responsable de projectes vinculats a l’AI, és un dels gironins que ha participat en el projecte. El procés de creació l’explica així: «Hem treballat amb algorismes molt sofisticats, li proposàvem una estrofa de quatre versos i en feia la continuació. I amb la música el procés va ser semblant, a partir d’uns acords, l’AI continuava la peça». La versió presentada al concurs és en anglès i català, però el 18 de juny es presentarà una adaptació íntegrament catalana. La major part de la cançó ha estat interpretada per l’actriu Berta Bähr i la cantant Laia Bosch, tot i que l’AIMCAT també va aconseguir arrencar un tall de veu a la Intel·ligència Artificial. Halldor Mar, Ju o Pere Pèries també han format part de l’equip.

«Hem volgut que la cançó fos un diàleg entre les persones i els algorismes», recorda Planas. Per tirar endavant el projecte, en aquest equip de gairebé 40 persones hi han pres part experts en Intel·ligència Artificial, músics i també «especialistes en ètica, perquè considerem que aquest és un punt molt important a treballar, els aspectes ètics vinculats a l’IA». Aquesta serà la segona edició de l’AI Song Contest, impulsat des d’Holanda en plena pandèmia.

Planas subratlla la celeritat amb què l’equip català ha desenvolupat el projecte per poder participar aquest any al concurs. «Hi ha gent que potser porta un any desenvolupant-lo», recorda. També aplaudeix la manera com han pogut coordinar un grup de 40 membres de sectors diversos «a partir d’una tecnologia molt ben afinada». Ara que el projecte ha estat seleccionat per participar en aquesta Eurovisió de la Intel·ligència Artificial, el somni seria guanyar. De moment, des de dimarts 1 de juny, i fins a l’1 de juliol, hi ha obert el procés de vot popular, que representarà la meitat de la puntuació final. L’altre 50% el dictaminarà un jurat. Els inclassificables Måneskin van guanyar Eurovisió amb Zitti e buoni. Serà Sento els fils la triomfadora de la Intel·ligència Artificial?