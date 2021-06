El Tapís de la Creació, la joia de la corona del Museu Tresor de la Catedral de Girona, s’exposa, des d’ahir a la tarda, en una sala que li fa justícia. I és que fins ara, l’obra s’exhibia en un espai estret on els grups podien accedir-hi en comptagotes. Aquest va ser, precisament, el denotant de la intervenció, ja que «veure la peça en aquestes condicions no era agradable», detalla el director de l’equipament, Joan Piña. La idea es va començar a gestar l’any 2018 i va ser a l’octubre del 2020, en plena irrupció de la pandèmia, quan el Capítol de la Catedral va apostar per a renovar i «dignificar» l’espai expositiu.

Ara, vuit mesos després, la reforma està a punt d’enllestir-se i s’inaugurarà el 25 de juny. La fisonomia del museu ha canviat del tot. D’entrada, s’ha guanyat una sala, passant de quatre a cinc, i les parets ja no llueixen la pedra vista; ara són clares amb aspecte enguixat, fet que ha permès donat l’espai de més calidesa i lluminositat. La idea que ha guiat la reforma ha estat donar preeminència a la peça cabdal de l’equipament: el Tapís de la Creació. Però dignificar el brodat romànic ha implicat reformular tant els espais com el discurs expositiu, així com també destriar i reordenar les peces de la col·lecció.

Sota el lema «menys és més», a partir d’on «s’han escollit les peces més representatives del patrimoni catedralici», concreta Piña, l’equipament ha optat per un discurs narratiu cronològic. I és que del centenar de peces que s’exhibien abans de la reforma, ara la instal·lació comptarà amb 40 obres exposades.

Pel que fa al recorregut, la primera sala que trobarà el visitant estarà dedicada a la catedral romànica, protagonitzada pel manuscrit medieval del Beatus. També s’hi mostrarà patrimoni de la comtessa Ermessenda o l’arqueta d’Hixam. La segona sala girarà al voltant del temple gòtic. S’hi podrà veure pintura i orfebreria, com taules de l’època, creus processionals i la Custòdia del Corpus, i s’hi exposarà la peça estrella: l’escultura del Sant Carlemany. També s’hi podrà veure el retaule de Santa Elena, la primera peça renaixentista de tota la península Ibèrica.

Des d’aquí, el visitant passarà a la tercera sala: la que custodia el Tapís de la Creació. El brodat romànic ocuparà íntegrament la sala, preservat per un sol vidre d’uns 6 metres d’alçada per 3 i mig d’amplada, i comptarà també amb un espai on poder seure i contemplar la peça. L’itinerari continuarà per una quarta sala, on es projectarà un audiovisual que explicarà la història i els detalls de la peça. Alhora, la producció també permetrà veure digitalment el revers del Tapís, com si es tractés d’una transparència. Un cop finalitzada la projecció, el recorregut farà passar el visitant novament pel Tapís de la Creació exposat, i aquest serà el moment de «gaudir de la peça». «Volíem aconseguir un primer impacte inicial; i que un cop s’hagi visionat l’audiovisual i el visitant conegui més a fons la peça, la pugui tornar a veure ja no com a impacte estètic, sinó aprofundint en el seu art i significat», assenyala el director. L’última de les sales del museu, la que s’ha guanyat, ocupa part de la Torre Cornèlia, situada a un dels extrems de l’edifici. Servirà «com a colofó» de la visita i s’hi exposaran peces relacionades amb el culte i l’aixovar litúrgic del patrimoni catedralici, com frontals d’altar, calzes o bàculs de bisbes.

Projecció internacional

El director concreta que la reforma i dignificació de l’equipament vol donar «prestigi internacional» al Museu Tresor de la Catedral. «Per desgràcia, és un museu que passa desapercebut, però hi tenim peces rellevants com el Tapís de la Creació, el Beatus o el Sant Carlemany. Ara, precisament, el que volem és donar-li aquesta excel·lència i el nivell que es mereix», conclou.